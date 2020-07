16 lug 2020 17:09

LUCIANO BENETTON SMENTISCE LE FRASI ATTRIBUITEGLI DA “REPUBBLICA”: “NON HA RILASCIATO DICHIARAZIONI A GIORNALISTI E LE FRASI RIPORTATE NON RAPPRESENTANO IL SUO PENSIERO” - IL QUOTIDIANO RIPORTA DEI VIRGOLETTATI IN CUI L’IMPRENDITORE SI DICEVA INDIGNATO DELL’OPERA DI DEMONIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA PERPETRATA DAI VERTICI DELLO STATO E, ALL’INDOMANI DELL’ACCORDO RAGGIUNTO SU ASPI, SPIEGA DI AVERLO VISSUTO COME “IL TENTATIVO DI ESPROPRIO FIN DAL PRIMO ISTANTE”