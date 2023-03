15 mar 2023 18:30

A LUGLIO NON PRENDETE IMPEGNI: BOB DYLAN SBARCA IN ITALIA CON CINQUE CONCERTI ESTIVI - IL CANTAUTORE PREMIO NOBEL SI ESIBIRÀ IN DUE SERATE CONSECUTIVE AL TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI DI MILANO (IL 3 E IL 4 LUGLIO 2023). POI ANDRÀ AL LUCCA SUMMER FESTIVAL (IL 6 LUGLIO) E ALL’UMBRIA JAZZ (IL 7 LUGLIO) PER CONCLUDERE IL SUO TOUR ITALIANO A ROMA IL 9 LUGLIO ALL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA… - VIDEO