Fabrizio Corona si sposa davvero con Lia Del Grosso dopo che, a rigore di legge, sono state affisse le pubblicazioni di matrimonio? O è solo l’ultima “Coronata” per far parlare di sé? Sul numero di Oggi in edicola, ecco le interviste esclusive ai due protagonisti. Che, a distanza, forniscono due versioni molto contrastanti della vicenda… E con una terza incomoda: Mariana Rodriguez

“DOPO CINQUE ANNI D’AMORE…” – Fabrizio Corona risponde secco alle domande del settimanale Oggi: «Non è vero niente, è solo una voce messa in giro dalla mia ex moglie Nina Moric: è ancora innamorata di me e, non potendo avermi, cerca di farmi del male». Lia Del Grosso, dal canto suo, risponde in maniera totalmente differente: «Non capisco perché tanto clamore: dopo cinque anni d’amore è un’evoluzione naturale sposarsi. Succede così anche alle altre coppie. E comunque davanti all’evidenza delle pubblicazioni credo non ci sia niente da aggiungere».

IN CASA SPUNTA MARIANA RODRIGUEZ! – Quando poi gli viene chiesto altro sulla sua promessa sposa, Fabrizio Corona è decisamente meno romantico: «Entriamo in una vicenda strana di una persona molto malata. Per le pubblicazioni ora bisogna mandare i documenti via Pec e lei ha mandato anche i miei. È una mia amica, la conosco da 20 anni, ma non mi sposo». E a un certo punto dell’intervista spunta improvvisamente Mariana Rodriguez, che sta in casa con il “promesso sposo”…

“HO DECISO DI SPOSARLO” – Eppure Lia Del Grosso non si rassegna: «Quando arrivo a casa, lei (Mariana Rodriguez, ndr) non c’è. Bisogna vedere che rapporti ci sono tra loro. Potrebbero essere rapporti di lavoro… Penso che se affronta il passo del matrimonio, lo affronta seriamente. Il tempo dirà se ho ragione. Sono una donna di 47 anni razionale e con una certa levatura morale e professionale, se ho deciso di sposarlo significa che c’è qualcosa di fondato».

Una casa “demoniaca” quella in cui ha abitato Fabrizio Corona. Fabrizio Corona ha cambiato abitazione, ma ricorda ancora bene la vecchia dimora dove ha vissuto per molti anni: “Aveva qualcosa di demoniaco – ha fatto sapere – È successo di tutto lì”.

Negli anni infatti Fabrizio Corona ha vissuto molte esperienze: “Me l’hanno sequestrata, l’ultima cattiveria – ha spiegato in un’intervista a “Diva e donna” - Aveva qualcosa di demoniaco quella casa. Pensa solo alle anime delle donne che sono passate lì. E’ successo di tutto. Cose belle e tragedie, tre arresti, 20 furti, la polizia. Era una casa buia. Ora ci abita un generale della guardia di finanza”.

Anche lui però al tempo era parecchio turbolento: “Demoniaci noi, senza limiti. Ne parlavo con Carlos ieri… Abbiamo trovato un giusto equilibrio. La casa nuova è open space, molto solare. Carlos è più grande, io sono più maturo. La cosa pazzesca è che sono tornato a vivere dove sono nato e cresciuto”.

Nella sua nuova abitazioni le cose vanno meglio e circolano molte persone care: “Siamo un team pazzesco. C’è anche Mia, filippina, donna di compagnia più che una cameriera, la positività fatta persona. Poi c’è Josè, il mio assistente tuttofare da vent’anni. Lui è il generale della casa. Ci vogliamo molto bene. Abbiamo due figli di 18 anni che escono insieme. E’ la persona più di fiducia che ho. Siccome sta invecchiando, gli ho affidato un secondo sudamericano, Carlos. E poi c’è Persi, il mio braccio destro da vent’anni. Una sorella per me e una seconda mamma per Carlos”.

