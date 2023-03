LUI, LEI E L'ALTRO: UN INCONTRO AVVENUTO SU UN SOCIAL SI TRASFORMA IN UN INCUBO – TUTTO HA INIZIO NEL DICEMBRE 2020: LA DONNA E LA VITTIMA SI INCONTRANO. LEI CONFESSA DI AVERE DA 2 ANNI UNA RELAZIONE SADOMASO CON UN DENTISTA, SPOSATO CON DUE FIGLI. “IO NON POSSO FARE A MENO DEL MIO PADRONE”. DOPO QUALCHE MESE IL DENTISTA CONTATTA UOMO PER UN APPUNTAMENTO E LO MINACCIA CON UNA PISTOLA (FINTA) FINO A QUANDO SPUNTA LEI…

Estratto dell'articolo di Elisabetta Reguitti per "Giustizia di Fatto"

lui lei l'altro

Un incontro avvenuto su un social network che si trasforma in un vero incubo. Milano, interno giorno. In un appartamento uomo punta una pistola alla fronte di un altro uomo, obbligato a mettersi in ginocchio. L’uno impugna l’arma che brandeggia a suo piacimento puntandola verso l’altro. L’uomo armato chiede a chi gli sta di fronte, disarmato e spaventato, se ha pensato di scappare da quel luogo. “No, no – la risposta – pensavo di morire”

Tutto ha inizio a dicembre 2020 con un primo incontro di persona dopo una fase di conoscenza "virtuale" tra una donna e l'uomo che ora è minacciato (...)

Lei che secondo la presunta vittima, gli chiede di essere picchiata violentemente. Lui che non se la sente. La confidenza della donna che racconta di avere da 2 anni una relazione sadomaso con un altro uomo sposato con due figli e che abita a Roma; un dentista. “Io non posso fare a meno del mio padrone” confessa la donna alla presunta vittima che le consiglia persino uno psicologo per cercare di liberarsi da questa relazione.

Passano i mesi i due intanto hanno interrotto la loro relazione. Un giorno l'uomo querelante viene contattato da una persona che lo convince a incontrarlo. Così avviene: e il racconto riprende dalle prime righe di questa cronaca. L’uomo armato è quel “dentista” di Roma arrivato per vendicarsi della relazione avuta dall'uomo ora in ginocchio con la donna che a un certo punto compare nell’appartamento dove è in corso la scena della minaccia.

Gli inquirenti riferendosi all'uomo in ginocchio lo descrivono come:" Tenuto sotto scacco mediante l’uso di una pistola – priva di tappo rosso e quindi idonea a intimorire la persona offesa – e con ripetuti atti di violenza”.

lui lei l'altro

Intanto la donna che esce da un’altra stanza sta riprendendo tutto con il telefono (...).

Lui, lei e l'altro. Un uomo obbligato a dichiarare di aver abusato della donna. Sembra la scena di un brutto film ma non è cosi: lunedì 6 marzo al Tribunale di Milano si terrà l'udienza di questo caso.

Barbara Indovina - legale della presunta vittima - ha presentato querela, oltre che nei confronti dell’uomo che lo ha convinto a seguirlo in quell’appartamento preso in affitto, anche della donna complice con la quale aveva avuto una breve relazione. (...)

La pm Rosaria Stagnaro e l’aggiunto Maria Letizia Mannella del V dipartimento della Procura di Milano, a maggio 2022, avevano presentato un’ordinanza di misura cautelare per la coppia.

La donna ha patteggiato prima ancora di arrivare al processo.

Nelle fasi antecedenti all’avvio del dibattimento a casa dell'accusato, peraltro, sono state trovate una serie di armi tra cui: 7 spade da samurai con lame affilate, 4 grossi coltelli e 6 baionette. Per tutto ciò l'accusato ha scelto di oblare. Ma intanto la stessa Pm scrive: “Il che conferma, una volta di più, la dimestichezza di costui con le armi ed inquieta in merito alla possibilità di ulteriori condotte violente”.

PISTOLA AD ARIA COMPRESSA

Ecco perché la richiesta di arresto in carcere dell’uomo. Con il passare dei mesi, tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari ha imposto il divieto di avvicinamento per due anni nel comune di Milano. Una misura per evitare eventuali minacce o ulteriori tentativi di violenza contro l’uomo che ha denunciato la vicenda.

