Nella notte tra martedì e mercoledì nel corso del programma I Lunatici di Rai Radio2 è arrivata una telefonata attorno alle 2.45 che ha molto colpito tutti gli ascoltatori del programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. A prendere la linea Alessandro, un ragazzo che chiamava dall'Umbria:

"Come mai non riesco a dormire? Sto lavorando, mi occupo della cura di diversi cavalli, quindi mi sveglio sempre molto presto. Non so se vi ricordate di me, vi ho chiamato un anno fa, dovevo sposarmi. E invece..." I Lunatici Arduini e Di Ciancio gli hanno chiesto di raccontare cosa fosse successo e lui ha proseguito:

"Tornando a casa ho scoperto che la mia futura moglie mi tradiva con il mio migliore amico. Ho aperto la porta di casa e li ho visti in modo inequivocabile. Mancavano cinque giorni alle nozze. Io e lui eravamo amici dall'infanzia, con lei stavamo insieme da cinque anni. Ho troncato con tutti e due. Mi hanno chiesto perdono, ma non voglio più saperne. Per me sarà impossibile perdonare entrambi".

