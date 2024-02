È LUI O NON LUI? BLANCO, IN VERSIONE TONY MANERO, È STATO AVVISTATO SULLA PISTA DA BALLO DEL TEMPIO DEL LISCIO E DEL ROCK AND ROCK, IL “CAPRETTI” DI CALCINATE, IN PROVINCIA DI BRESCIA – IL “BAD BOY”, CHE L’ANNO SCORSO DISTRUSSE IL PALCO DI SANREMO, SI È SCATENATO FACENDO VOLTEGGIARE LE NONNETTE CHE SI SONO MESSE IN FILA PER BALLARE CON LUI – IL CANTANTE È ARRIVATO NEL LOCALE CON UN GRUPPO DI AMICI: È BASTATO QUALCHE DRINK PER SUPERARE L’IMBARAZZO INIZIALE E… - VIDEO

Estratto dell'articolo di www.repubblica.it

blanco in una balera di brescia 15

Canotta nera a evidenziare muscoli e tatuaggi, sorriso e movimenti sicuri alla Tony Manero. Una sorpresa, venerdì sera in una storia discoteca - tempio però del liscio e del rock and roll - del Bresciano, il Capretti di Calcinate: tra i clienti è arrivato il cantante Blanco con alcuni suoi amici.

blanco in una balera di brescia 6

All'inizio seduti a bere qualcosa e poi in pista con altre clienti, signore dai capelli bianchi che non si sono lasciate sfuggire l'occasione di ballare con il vincitore dell'penultima edizione di Sanremo che, all'anagrafe Riccardo Fabbriconi, è nato e ha vissuto proprio nel Bresciano. [...]

