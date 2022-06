IL CENTRODESTRA NON ESISTE PIU' MA NESSUNO OSA DIRLO – LA LEGA ACCUSA FRATELLI D’ITALIA (“FAVORISCE IL CENTROSINISTRA”) PER I CASI DI PARMA, VERONA, CATANZARO, VITERBO E MESSINA IN CUI IL CENTRODESTRA NON SI PRESENTA UNITO – GIORGIA MELONI NON CI STA: "SERVE PRUDENZA. IN ALCUNE CITTÀ NON SIAMO RIUSCITI A TROVARE UNA QUADRA, MA NON MI PARE PER RESPONSABILITÀ DI FRATELLI D'ITALIA”