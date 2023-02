LUI SI' CHE SA PRENDERSI CURA DEI SUOI CLIENTI – DANILO SILIQUINI, AVVOCATO DI CIVITAVECCHIA, È FINITO AI DOMICILIARI PER AVER PORTATO DIECI GRAMMI DI COCAINA AL SUO ASSISTITO, UN DETENUTO DI REGINA COELI – GIA’ MESI FA IL LEGALE ERA STATO INDAGATO PER CONCORSO IN TENTATA ESTORSIONE: AVREBBE AIUTATO UNA DONNA A RICATTARE L'AMANTE, CHIEDENDO 100MILA EURO PER NON RIVELARE LA RELAZIONE CLANDESTINA ALLA MOGLIE…

Estratto dell'articolo di Ilaria Sacchettoni per il “Corriere della Sera – edizione Roma”

Danilo Siliquini

Avvocato o pusher? Un professionista di Civitavecchia è finito ai domiciliari per spaccio di stupefacenti: aveva ceduto dieci grammi di cocaina pura, assieme ad altre sostanze da taglio, al suo assistito, un detenuto di Regina Coeli.

[…] Mistero sul movente invece: soldi? L’avvocato, assistito dal collega Dario Candeloro, non conferma né spiega. La zona grigia nella quale Danilo Siliquini sembra muoversi con consapevolezza è disseminata di piccoli reati: mesi fa era stato indagato per concorso in tentata estorsione assieme a una cliente (Concetta Lucignano) accusata di aver tentato il ricatto nei confronti di un suo, coniugato ex: centomila euro per tacere alla moglie la relazione clandestina. […]

I soldi sono un motore importante per il professionista: nel caso del contributo offerto nell’estorsione, ricostruito dal pm Gennaro Varone, avrebbe inviato messaggi molto espliciti all’ex partner di Lucignano intraprendendo in prima persona la trattativa per raggiungere l’obiettivo.

carcere di regina coeli 3

Si trattava di scendere dai centomila euro, inizialmente richiesti, a una somma più accessibile. Siliquini propone alla sua cliente di scendere a cinquantamila. Seguono pressioni, in forma di messaggi telefonici, sulla vittima predestinata che, alla fine, deciderà di ricorrere alle forze dell’ordine.

Indagato ma non rassegnato Siliquini continua a svolgere la propria attività. L’ordine professionale non lo sospende (manca una sentenza nei suoi confronti dopotutto) lui va avanti come sempre. […]

Fino a lunedì scorso. Quando entra a Regina Coeli con le tasche piene di stupefacente. Una vera e propria consegna per conto di un suo assistito. […] Qualcosa, invece, va storto e l’arresto avviene praticamente in flagranza. Siliquini finisce ad una direttissima. Stavolta è imputato. […]

COCAINA

Siliquini ha un mese a disposizione per elaborare una strategia difensiva: «Ho fiducia che il mio cliente esca pulito dalle accuse ma preferisco non anticipare decisioni che come è chiaro saranno difficili da elaborare» chiosa Candeloro.

il carcere di regina coeli 5 il carcere di regina coeli 2 il carcere di regina coeli