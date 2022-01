COSA VUOLE SALVINI? - CECCARELLI: “UN GIORNO RACCOGLIE PAZIENTEMENTE TUTTI I LEADER E UN ALTRO GIORNO LASCIA CAPIRE CHE STA PER SFILARSI DALLA MAGGIORANZA; IL LUNEDÌ VUOLE FARE IL KING-MAKER, IL MARTEDÌ PENSA DI SFASCIARE TUTTO, IL MERCOLEDÌ TRASTULLA IL CENTRODESTRA, IL GIOVEDÌ NON SA COSA FARE - GIA' COMUNISTA POI INDIPENDENTISTA PADANO, EX SOVRANISTA TRANSITATO NELL'EUROPEISMO TECNOCRATICO, DALL'ORECCHINO AI ROSARI PASSANDO PER LE FELPE, SALVINI HA UNA CONCEZIONE IPER CINETICA DELLA POLITICA”