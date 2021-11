Giuseppe Candela per Dagospia

D'URSO-MEDIASET LONTANI, IN ARRIVO LA PAROLA FINE?

barbara d'urso

Chiusi per ascolti deludenti ed overdose di trash Domenica Live e Live Non è la D'Urso, il Grande Fratello Nip ai box e Pomeriggio 5, versione ridotta, in onda con bassi ascolti (tra il 12-14% di share). Cosa accadrà a Barbara D'Urso nei prossimi mesi? Mediaset ha deciso di archiviare il suo modo di fare tv e l'operazione voluta da Piersilvio Berlusconi sta funzionando: l'exploit di Amici e Verissimo ha riportato la leadership domenicale dopo tantissimi anni a Mediaset, ridimensionato il competitor e in prima serata Scherzi a parte ha ottenuto in media il 16% di share, molto più del prime time condotto da Carmelita.

C'è chi ha ipotizzato un suo arrivo alla conduzione de La Talpa ma il reality non andrà in onda in questa stagione su Canale 5, c'è chi ha accennato a un passaggio su Tv8, rete in chiaro del gruppo Sky. Voci per ora e poco più. Cosa succederà? Stando alle nostre fonti non sarebbe previsto per lei alcun prime time su Canale 5, discorso diverso in caso di addio a Pomeriggio 5 magari con la solita operazione rimozione-promozione. Stando alle nostre fonti la scadenza del contratto di Barbara D'Urso sarebbe prevista per dicembre 2022, il vento è cambiato e, questa la notizia, il rinnovo al momento non sarebbe affatto scontato.

ambra angiolini

BALLANDO CON LE STELLE VUOLE AMBRA: SI TRATTA. ECCO LA CIFRA

Milly Carlucci vuole a tutti i costi Ambra Angiolini a Ballando con le stelle. La notizia era stata svelata dal settimanale Chi che aveva parlato di un primo no dell'attrice e di un rilancio con offerta di un cachet altissimo. Per l'attrice pioggia di offerte e pioggia di no: non vuole parlare della sua vita privata, non intende usare mediaticamente quanto accaduto.

Stando alle nostre fonti l'attrice avrebbe rifiutato la presenza già nella seconda puntata, nel pieno del gossip e delle polemiche. La trattativa sarebbe in corsa proprio per il ruolo di ballerina per una notte, si accenna a una cifra tra i 40 e 50 mila euro per il suo cachet. La presenza non è sicura ma una certezza c'è: nel caso nessun riferimento all'affaire Allegri.

amadeus 5

RAI1 PORTA IL CAPODANNO A TERNI: AMADEUS ALLA CONDUZIONE

Lo scorso anno, causa Covid, era stato trasmesso da Roma e aveva ottenuto ascolti record: più di 8 milioni con il 34% di share. Stiamo parlando de "L'anno che verrà", lo show di Capodanno in onda dal 2004 su Rai1. La tradizione sarà rinnovata anche il prossimo 31 dicembre, questa volta in onda da Terni. Alla conduzione per l'ottava volta consecutiva ci sarà Amadeus.

ALESSANDRO ZAN

ALESSANDRO ZAN OSPITE DI SILVIA TOFFANIN A VERISSIMO

Alessandro Zan, reduce dall'affossamento del discusso DDL che porta il suo nome, sarà ospite sabato pomeriggio a Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin, che ha segnato il record stagionale domenica scorsa, si è aperto da qualche tempo al mondo della politica senza però parlare di politica. Erano arrivati nel salotto di Canale 5 Maria Elena Boschi, Giorgia Meloni e Rocco Casalino. Ora sarà la volta di Zan, anche in questo caso solo un ritratto della persona e della sua storia.

SENZA LA D'URSO GLI OPINIONISTI SI RICICLANO SU ONLYFANS

elena morali

Senza fama c'è la fame. L'assenza dei programmi di Barbara D'Urso ha di fatto messo fuori dal giro molti opinionisti prezzemolini. Alcuni si sono rifugiati, o magari lo avrebbero fatto lo stesso, su OnlyFans. Sulla nota piattaforma sexy sono sbarcati l'influencer Denis Dosio, Lucas Peracchi, Luigi Favoloso (ex di Nina Moric), la pupa Elena Morali e l'ex Non è la Rai Antonella Mosetti. Signori, c'è crisi.

TORNA MORNING NEWS AL POSTO DI MATTINO 5

Se Sparta piange, Atene non ride. Dopo la buona prova estiva Publitalia 80 ha annunciato il ritorno in onda a dicembre di "Morning News" con Simona Branchetti al posto di "Mattino 5" condotto dalla coppia Vecchi-Panicucci. Dopo aver acceso il mattino estivo di Canale 5, per la prima volta l'azienda di Cologno Monzese ha scelto di occupare questa fascia della rete ammiraglia anche durante le festività natalizie.

simona branchetti 2

Stando alle nostre fonti al momento l'impegno dovrebbe durare per ben tre settimane. Molto più di un semplice turnover ma un modo per ribadire l'esistenza di una alternativa low cost. Gira voce che Morning News avrebbe un costo tra i 5 e i 10 mila euro a puntata, lontani dai circa 30 mila di Mattino 5. L'ennesimo test in vista di un cambiamento più radicale per la prossima stagione?

MEDIASET DOPO LA TALPA COMPRA UN ALTRO REALITY: LA CASA FUERTE

Come Dagoanticipato il Grande Fratello Vip si allungherà fino a fine febbraio, con una nuova edizione de L'Isola dei Famosi prevista a marzo (notizia confermata anche da Tvblog) e lo slittamento alla stagione successiva della tanta attesa La Talpa. Non solo, Mediaset avrebbe acquistato i diritti di un nuovo reality: si tratta de La Casa Fuerte. Il reality di Telecinco, la cui acquisizione era stata già ventilata dal sito di Davide Maggio, prevede la partecipazione di sette coppie vip alle prese con un game che si svolge all'interno di una villa. Quando arriverà in onda?

RAI, PER LA DIREZIONE DAYTIME SPUNTA ROBERTO SERGIO

elisabetta canalis

Le direzioni orizzontali si faranno e la corsa per occupare le dieci poltrone è partita da tempo. C'è una poltrona che potrebbe avere un peso clamoroso: quella del daytime. Tradotto: gestire conduttori e titoli di tre reti. Per questo ruolo un nome circola ai piani alti ma con la dovuta attenzione per evitare di bruciarlo. Di chi parliamo? Roberto Sergio, attuale Direttore Radio Rai. Riuscirà a spuntarla e lascerà una poltrona altrettanto di peso?

ELISABETTA CANALIS HA UN PROBLEMA CON PEPPA PIG

Elisabetta Canalis ha un problema: Peppa Pig. Sì, proprio il famosissimo cartone animato amato dai più piccoli. Il motivo? Il suo Vite da Copertina arranca sul fronte auditel, in molte puntate sotto l'1% di share. Non solo, spesso Tv8, rete in cui va in onda, in quella fascia finisce sotto RaiYoYo che trasmette diversi episodi di Peppa Pig.

antonella mosetti

INDOVINELLI

1) Lui è il concorrente di uno show Rai di successo, nel suo passato qualche peccato di gioventù. Un video hot, con protagonista consapevole sia chiaro, che nelle ultime settimane è tornato a girare anche dalle parti di Viale Mazzini. Di chi stiamo parlando?

2) "Ma questa chi la raccomanda?", tutti si chiedono chi ci sia dietro l'incredibile ascesa di una showgirl che nei prossimi mesi avrà ancora più spazio sul piccolo schermo. Tutti ai suoi piedi ma su quello che c'è dietro le bocche sono cucite. Chi è?

3) Lui è un noto conduttore ma pur essendo assai benestante è a dir poco oculato nella gestione economica. I suoi collaboratori lo definiscono un tirchio patologico, a casa sua offrirebbe ai suoi ospiti i dolcini che il catering gli fa trovare in camerino. Chi è?

