4 set 2023 18:57

LA LUNGA ESTATE DEI TURISTI-TEPPISTI – UN 22ENNE TEDESCO, IN VACANZA A FIRENZE, HA PENSATO BENE DI SALIRE SULLA STATUA DI NETTUNO DI PIAZZA DELLA SIGNORIA PER FARSI IMMORTALARE DAGLI AMICI CON IL CELLULARE E HA CAUSATO DANNI PER 5 MILA EURO – DENUNCIATO PER DISTRUZIONE E DETERIORAMENTO DI BENI CULTURALI, SI BECCHERÀ UNA MULTA SALATA – L'IRA DEL SINDACO NARDELLA...