6 mag 2023 11:10

LUNGA VITA AL RE? TIE'! - GRAHAM SMITH, LEADER DEL GRUPPO ANTIMONARCHICO BRITANNICO “REPUBLIC”, È STATO ARRESTATO NEL CENTRO DI LONDRA, DOVE AVEVA INSCENATO UNA PROTESTA LUNGO IL TRAGITTO DELLA PROCESSIONE PER L'INCORONAZIONE DI CARLO III - INSIEME A LUI CI SONO STATI ALTRI CINQUE ARRESTATI, TUTTI MANIFESTANTI CHE SI SONO PRESENTATI IN PIAZZA CON IL BANDIERONE CON LA SCRITTA “NOT MY KING” - FISCHIATA AL PASSAGGIO L'AUTO DI ANDREA - VIDEO