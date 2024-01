I LUPIN ALLA MATRICIANA! – UNA BANDA DI RAPINATORI HA FREGATO 10 ROLEX, 10 PATEK PHILIPPE E 30MILA EURO IN CONTANTI DA UN NEGOZIO DI OROLOGI DI LUSSO – I LADRI SONO ENTRATI NEL LOCALE, NEL QUARTIERE SALARIO DELLA CAPITALE, DA UNA FINESTRA E SONO SCAPPATI CON IL MALLOPPO – IN UN CENTRO COMMERCIALE DELLA PERIFERIA DI ROMA, A TOR TRE TESTE, UN 44ENNE ROMENO HA RUBATO COMPLESSIVAMENTE 10MILA EURO DI SCARPE DA UN NEGOZIO – ALLA FINE È STATO ACCIUFFATO MENTRE…

(Adnkronos) - Sono entrati in un ufficio di compravendita di orologi in via Paolo Frisi, al Salario, tagliando la grata di una finestra. Una volta all'interno hanno preso 10 Rolex, 10 Patek Philippe e 30mila euro in contanti facendo perdere le loro tracce. Il furto, per un valore di centinaia di migliaia di euro, è stato scoperto dai titolari alle 14 di ieri. Sul posto i poliziotti di Villa Glori impegnati nelle indagini e gli agenti della Scientifica per i rilievi.

IL VIGILANTE LO RICONOSCE: ARRESTATO LADRO DI SCARPE

Estratto dell’articolo di Flaminia Savelli per "Il Messaggero"

Il responsabile della sicurezza lo aveva già notato in passato mentre si aggirava lungo i corridoi di un negozio di scarpe di marca all'interno del centro commerciale in via Tor Tre Teste. Ma solo a fine giornata si era accorto degli ammanchi nella merce. Così quando domenica mattina lo ha visto, con una sacca blu sulle spalle, ha capito che era tornato per l'ennesimo colpo. Per non attirare l'attenzione, lo ha osservato da lontano con il cellulare già attivato per chiamare la polizia.

Il bandito ha avuto il tempo rubare dagli scaffali i modelli in esposizione e poi scappare via. Inseguito, questa volta, dall'impiegato del negozio e da una delle auto delle Volanti del Prenestino già allertate. L'allarme è scattato intorno alle 13 in via di Tor Tre Teste dove i poliziotti hanno fermato e arrestato il ladro di scarpe che era in fuga con un bottino da 800 euro.

Come poi confermato dai titolari del negozio, dallo scorso novembre il bandito ha messo a segno altri colpi per un totale di 10mila euro. Il malvivente, uno straniero di origini romene di 44 anni da tempo residente a Tor Bella Monaca, è stato fermato e trasferito negli uffici del commissariato Prenestino dove i poliziotti hanno formalizzato l'arresto con l'accusa di furto aggravato.

Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato nel marsupio del ladro le tronchesi, utilizzate per rimuovere l'anti-taccheggio. Nello zaino invece, le 8 paia di calzature appena rubate. Infine il riconoscimento del vigilante del negozio che dallo scorso novembre è stato saccheggiato della merce […]

I poliziotti hanno quindi proceduto con il sequestro delle telecamere di videosorveglianza del negozio che inchiodano il ladro di scarpe subito arrestato. Anche se l'indagine resta aperta: «I testimoni hanno riferito di un complice, un altro uomo - dicono i poliziotti - almeno un'altra persona coinvolta nei furti con il compito di fare da palo […]

Di più: «Dietro il furto nello store di via di Tor Tre Teste potrebbe nascondersi un'organizzazione ben più ampia e ramificata» concludono. Dunque il ladro sorpreso a rubare la scorsa mattina, sarebbe solo uno dei componenti di una banda. Solo un'ipotesi al momento su cui gli agenti stanno indagando allargando le ricerche fuori dalla Capitale.

