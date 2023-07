LUPUS IN FABULA? NO, IN SPIAGGIA – A CHIETI, UNA COPPIA DI TURISTI È STATA AGGREDITA DA UN LUPO, DURANTE UNA PASSEGGIATA IN RIVA AL MARE – I DUE, UN 20ENNE E UNA 18ENNE DI FOGGIA, SONO RIUSCITI A SALVARSI PROTEGGENDOSI CON UN LETTINO: “DOPO UN'ORA SIAMO RIUSCITI AD ABBANDONARE LA SPIAGGIA, COMPLETAMENTE INSANGUINATI E CHIAMARE IL 118: IO HO RICEVUTO SEI PUNTI ALLA GAMBA SINISTRA E DUE PUNTI ALLA DESTRA, LA MIA RAGAZZA CON TRE PUNTI SULL'AVAMBRACCIO E QUATTRO SUL GLUTEO” – SI TRATTA DEL SETTIMO CASO DI PERSONE ATTACCATE IN ABRUZZO DA MAGGIO....

Estratto dell’articolo di Antonio Di Muzio Miriam Giangiacomo per “il Messaggero”

Un lupo in agguato, di notte, in spiaggia, pronto ad aggredire. È in via Grecale, sul litorale sud di Vasto marina (Chieti), alle 3,30 circa del mattino, che una romantica passeggiata di due fidanzatini ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Lui 20 anni, lei 18, tutt'e due turisti di Lucera, in provincia di Foggia. Volevano vedere le stelle nella calda notte del 27 luglio, e così sono andati in riva al mare. Ma improvvisamente hanno visto avvicinarsi l'animale e in un attimo è cominciato l'incubo, che i due ragazzi hanno trovato la forza di raccontare.

IL RACCONTO

«Siamo stati aggrediti da un animale, quasi certamente era un lupo, ma col buio era difficile distinguere», ha riferito il ragazzo. «Mentre passeggiavamo, all'improvviso, sono stato morso violentemente sul lato posteriore della coscia destra e della coscia sinistra. Ho subito deciso di prendere un lettino per farmi da scudo e sono indietreggiato lentamente in modo da affrontare il lupo senza causarmi ulteriori ferite. La mia compagna è riuscita a fuggire, mentre io ho temporeggiato e ho tenuto occupato l'animale per diverso tempo, ma a un certo punto ha fatto uno scatto velocissimo, l'ho perso di vista e ha raggiunto la mia ragazza e l'ha morsa all'avambraccio e al gluteo.

Ho sentito in lontananza le sue urla e i suoi pianti disperati non capendo neanche dove fosse finita. Dopo un'ora siamo riusciti ad abbandonare la spiaggia, abbiamo raggiunto la strada da soli, completamente insanguinati: abbiamo chiamato il 118 e ci siamo fatti portare al pronto soccorso. Siamo stati curati: io ho ricevuto sei punti alla gamba sinistra e due punti alla destra, la mia ragazza con tre punti sull'avambraccio e quattro sul gluteo. È finita così ma temevamo che ci ammazzasse».

I SEI PRECEDENTI

Un'ora di paura, la stessa paura che hanno provato le sei persone aggredite a Vasto prima della coppia. Quello di due notti fa, infatti, è un episodio che torna a porre sotto i riflettori il problema "animali selvatici" nella zona: nei soli due mesi di maggio e giugno 2023 sono stati registrati ben sei casi di persone attaccate da un canide, definito come un "lupo" dalla maggior parte delle vittime. […]