IL LUSSO NON CONOSCE CRISI – I RICCONI SE NE INFISCHIANO DELLA CRISI E CONTINUANO A SPENDERE NEL LUSSO: SECONDO UNO STUDIO DELL'OSSERVATORIO ALTAGAMMA, IL GIRO D’AFFARI DOVREBBE ARRIVARE A TOCCARE QUOTA 1.500 MILIARDI DI EURO ENTRO FINE ANNO, CON UN INCREMENTO MEDIO DEL 6.5% NEL 2024 – PER QUEST’ANNO A RIMPOLPARE I FATTURATI È STATO IL RILEVANTE AUMENTO DEI PREZZI, MA L’ANNO PROSSIMO L’AUMENTO RIGUARDERÀ LE…

Estratto dell’articolo di Giacomo Andreoli per “il Messaggero”

Cresce il mercato del lusso, di cui l'Italia è un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo.

Il giro d'affari dovrebbe arrivare a toccare quota 1.500 miliardi di euro entro fine anno, con un aumento di valore dell'8-10% rispetto allo scorso anno: un nuovo record per il settore. Continuerà poi a crescere anche nel 2024, con aumenti di valore anche del 6,5%. A dirlo è uno studio dell'Osservatorio Altagamma, secondo cui il mercato dei soli beni personali di lusso sta registrando un'espansione tale da arrivare a 362 miliardi di giro d'affari quest'anno, con un incremento del 4%.

Il 2023 ha visto una crescita delle vendite soprattutto a valore, dovuta ai rilevanti aumenti dei prezzi dei prodotti di lusso. Il prossimo anno l'aumento sarà principalmente a volume.

Per quanto riguarda gli accessori, continuano nel loro trend positivo: in crescita del 6,5% per la pelletteria e del 5% per le calzature. I prodotti entry price soffrono e la domanda è più debole per i prodotti aspirazionali. La cosmesi (in salita del 5%) è trainata dallo skin care, dal makeup e dai profumi di nicchia soprattutto negli Stati Uniti.

Per l'abbigliamento si stima una crescita del 4% con la ripresa di un abbigliamento meno casual. Prosegue il trend positivo della gioielleria, con una crescita del 5,5%: il gioiello rimane un bene rifugio e di investimento.

Stabile la crescita degli orologi (+3,5%), proseguendo nel rafforzamento della ricerca del cosiddetto "pezzo unico".

Entro il 2030, poi, gli appartenenti alla Generazione Z occuperanno il 25-30% degli acquisti nel mercato del lusso, mentre i Millennial rappresenteranno il 50-55 […]

