24 apr 2023 19:50

IL LUSSO DI NON SENTIRE LA CRISI – LVMH, IL COLOSSO GUIDATO DA BERNARD ARNAULT, È DIVENTATA LA PRIMA SOCIETÀ IN EUROPA A SUPERARE LA SOGLIA DI 500 MILIARDI DOLLARI DI CAPITALIZZAZIONE – IL GRUPPO È REDUCE DA CINQUE SEDUTE IN BORSA A PARIGI CON IL SEGNO PIÙ, IN SCIA A UN TRIMESTRE RECORD CHE HA VISTO I RICAVI SALIRE DEL 17% A 21 MILIARDI DI EURO. MERITO DELLA RIAPERTURA DELLA CINA DOPO LE RESTRIZIONI E DI…