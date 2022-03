13 mar 2022 19:34

LUTTO NELLA FAMIGLIA BRACCO - E’ MORTO TOMASO, NIPOTE DI DIANA BRACCO, TITOLARE DEL OMONIMO GRUPPO FARMACEUTICO, PER LE USTIONI RIPORTATE NELL'INCENDIO DEL SUO APPARTAMENTO IN VIA DELLA SPIGA - SULLE CAUSE DEL ROGO SCOPPIATO VENERDI' SONO ANCORA IN CORSO LE INDAGINI. LE CONDIZIONI DEL PADRONE DI CASA ERANO APPARSE SUBITO GRAVISSIME...