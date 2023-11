6 nov 2023 08:45

LUTTO NEL MONDO DELLO SPETTACOLO NAPOLETANO: ALL'ETÀ DI 38 ANNI È MORTO L'ATTORE ANDREA IOVINO - IN TANTI LO RICORDANO PER LE PARTECIPAZIONI IN TV AL PROGRAMMA COMICO DI RAIDUE “MADE IN SUD” E AL TALENT SHOW IN ONDA SU CANALE 5 “TU SI QUE VALES” - AL CINEMA È RICORDATO PER L'APPARIZIONE NEL PINOCCHIO DI GARRONE…