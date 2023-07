LUTTO PER ROBERT DE NIRO: È MORTO IL NIPOTE 19ENNE LEANDRO – IL RAGAZZO, FIGLIO DELLA 51ENNE DRENA, SI È SPENTO IMPROVVISAMENTE – A DARE LA NOTIZIA È STATA LA MADRE CON UN POST STRAZIANTE SUI SOCIAL IN CUI NON RIVELA LA CAUSA DEL DECESSO: “VORREI CHE L’AMORE FOSSE BASTATO PER SALVARTI. VORREI ESSERE STATA AL TUO POSTO, NON SO COME VIVERE SENZA DI TE…”

Estratto dell'articolo di Concetta Desando per www.vanityfair.it

leandro de niro rodriguez con la madre drena e il nonno robert de niro

Poco meno di due mesi fa aveva annunciato a sorpresa di essere diventato di nuovo padre; ma dopo la gioia per il nuovo nato Robert De Niro deve ora affrontare un grave lutto. Il nipote 19enne Leandro De Niro Rodriguez, figlio della 51enne Drena (che l'attore ha adottato quando aveva 9 anni) e dell'artista Carlos Rodriguez, è morto improvvisamente.

drena e leandro de niro rodriguez

A dare la notizia, con uno straziante post su Instagram, è stata la stessa Drena, che non ha però reso note le cause della morte del figlio. «Mio bellissimo dolce angelo - si legge nel post - ti ho amato oltre ogni parola o descrizione fin dal momento in cui ti ho sentito nella mia pancia. Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò che è stato puro e reale nella mia vita».

leandro de niro rodriguez

Nel toccante post social, la figlia dell'attore premio Oscar prosegue dicendo che «vorrei essere stata io al tuo posto. Non so come vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e di diffondere l'amore e la luce che mi facevi vedere per il fatto di essere tua madre. Sei stato amato e benvoluto così profondamente, che avrei voluto che l'amore da solo avesse potuto salvarti».

Per il momento non è arrivato ancora alcun commento ufficiale da parte di nonno Robert De Niro, di cui il nipote Leandro aveva seguito le orme. Attore emergente, Leandro era apparso in piccole parti nel film A Star Is Born del 2018, in Cabaret Maxime nello stesso anno e in precedenza in The Collection del 2005. […]

leandro de niro rodriguez con la madre e il padre

robert de niro robert de niro con la figlia drena