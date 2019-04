LUTTWAK CONTINUA – A “LA ZANZARA” EDWARD LUTTWAK TIRA BORDATE CONTRO BERGOGLIO: “È UN SOCIALISTA. TACE SUI MORTI CRISTIANI MENTRE PIANGE PER GLI ISLAMICI. OGGI SE NON SEI GAY, DI SINISTRA O MUSULMANO LA TUA MORTE VALE POCO” – “IL 25 APRILE È STATO CREATO PER ILLUDERE GLI ITALIANI CHE A LIBERARE IL PAESE SIANO STATI I PARTIGIANI. IN REALTÀ A SCONFIGGERLI FURONO GLI ALLEATI”

Da “la Zanzara – Radio24”

“Quando una persona ha attaccato i musulmani in Nuova Zelanda l’intero mondo è caduto per terra…che tragedia…islamofobia e così via. Ma nello Sri Lanka c’è voluto del tempo per dire che è un attacco di estremisti islamici. E nello stesso giorno nel nord della Nigeria gli islamici hanno attaccato e ucciso un bel po’ di cristiani. E non è stato raccontato e scritto da nessuno. Il Papa fa grandi dichiarazioni quando chiunque viene ucciso ma sui cristiani sta zitto”.

Lo dice Edward Luttwak alla Zanzara su Radio 24. “Se c’è un attacco contro un gay – dice – va in prima pagina, se viene attaccato un povero pensionato tutti se ne fregano. Tutti si mettono a piangere se si tratta di musulmani o altri, mentre le città cristiane vengono attaccate ogni giorno e nessuno dice nulla. Il Papa in primis”. “Hanno creato un ordine di priorità – continua –ci sono le vittime privilegiate come i palestinesi, ammazzano centinaia di persone nello Yemen ed è a pagina 32, forse neppure. Deve essere giornalista, gay, musulmano e di sinistra. Se non sei queste cose non conti. Se ti uccidono non se ne parla.

E Il Papa è partecipe insieme ai radical chic che hanno creato questa cultura: hanno deciso chi sono le vittime importanti e quelle che non sono importanti. Questo è un Papa anticapitalista e filosocialista, mentre il socialismo è fallito ovunque. E’ il prodotto della sinistra argentina, che funziona per i burocrati di sinistra. Anticapitalismo, è la prima cosa in cui crede: pensa che distrugga ambiente e uomini. Se ne frega della ricchezza”.

E il 25 aprile?: “L’esercito tedesco, si sa, è stato distrutto dai partigiani italiani….C’è una mitologia sulla Resistenza. C’è stata una strumentalizzazione da tanto tempo. Il 25 aprile era importante nel Dopoguerra, si poteva dare l’illusione agli italiani che erano stati loro a liberare il Paese e non erano gli Alleati ad averla conquistata. E poi c’era un interesse a magnificare l’importanza della Resistenza. Per i tedeschi i partigiani erano un fastidio, ma a sconfiggerli furono gli Alleati. Quando i tedeschi si ritiravano allora i partigiani avanzavano, altrimenti si fermavano. Il resto è illusione. Mai i partigiani li hanno spinti fuori”.

