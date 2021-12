MA 'NDO BIDEN? - IL "FINANCIAL TIMES" STRONCA IL PRIMO ANNO DI PRESIDENZA DI "SLEEPY JOE": "DELUDENTE" - SECONDO IL QUOTIDIANO, I DEMOCRATICI PROGRESSISTI HANNO INTERPRETATO MALE L'UMORE DEL PUBBLICO - IL PACCHETTO FISCALE E' STATO "ECCESSIVO" ED E' IL MOTIVO PER CUI LA FEDERAL RESERVE INASPRIRA' LA POLITICA MONETARIA GIA' NEL 2022, INVECE DI ASPETTARE L'ANNO SUCCESSIVO - E ANCHE GLI EFFETTI PER LE INFRASTRUTTURE SI FARANNO SENTIRE MOLTO PIU' IN LA'...

Dagotraduzione dal Financial Times

L'anno è iniziato in modo molto promettente per Joe Biden. Non solo il Partito Democratico aveva ripreso il controllo del Senato grazie alla vittoria a sorpresa nelle due elezioni speciali in Georgia, ma la presidenza di Biden aveva coinciso con l'inizio del lancio del vaccino. Con tali venti favorevoli sembrava destinato a tracciare una linea decisiva sotto l'"aberrazione" del presidente uscente Donald Trump.

Biden chiude il 2021 in difficoltà. Il suo indice di gradimento è il secondo più basso nella storia dei presidenti degli Stati Uniti dopo quello di Trump. Al netto di un drammatico capovolgimento, è probabile che i Democratici perdano il controllo di Capitol Hill alle elezioni di medio termine del prossimo anno. Biden aveva impostato la sua campagna elettorale sull’assunto che sarebbe stato diverso da Trump. Ma i democratici potrebbero aver interpretato il loro mandato come una licenza per andare molto oltre.

Ora Trump sta tornando a farsi sentire e i Democratici sembrano divisi. Anche se questo giornale ha sostenuto il pacchetto di stimolo fiscale, oggi è chiaro che la spesa da 1,9 trilioni di dollari di Biden avrebbe dovuto essere più limitata e meglio mirata. È stata una correzione eccessiva dopo gli insufficienti sforzi di stimolo seguiti alla crisi finanziaria del 2008, crisi che ha contribuito all'aumento dell'inflazione di oggi. È uno dei motivi per cui la Federal Reserve sta ora segnalando che inasprirà la politica monetaria nel 2022, e non l'anno successivo come inizialmente previsto. Inoltre, la Fed eliminerà gradualmente i suoi acquisti mensili di asset dell'era della pandemia entro marzo anziché giugno.

Questo mix di politiche potrebbe essere migliore rispetto a quello post 2008, ma non è ancora l'ideale. L'inizio della variante Omicron significa che gli Stati Uniti ora devono affrontare lo spettro dell'aumento dell'inflazione e della crescita in calo, e non la stagflazione in stile anni '70, ma ancora un grande successo per i portafogli della classe media.

Biden finisce l'anno in frustrazione legislativa. Ha giocato le sue carte per approvare quello che era iniziato come un disegno di legge da 3 trilioni di dollari per "ricostruire meglio" che includeva una vasta gamma di priorità su congedo parentale, energia pulita, mantenimento dei figli e sgravi fiscali per i proprietari di immobili negli stati democratici ad alta tassazione. Alcune di queste misure erano scadute. L'America rimane l'unico paese sviluppato che nega i congedi parentali e per malattia previsti dalla legge, il che è una vergogna. Al contrario, lo sgravio della detrazione fiscale statale e locale è stato fatto passare come un sostegno per le classi medie, ma era in realtà un toccasana per i più ricchi. Ad ogni modo, i Democratici non sono riusciti a far passare un disegno di legge che era stato maldestramente assemblato. Biden sarà fortunato se riuscirà ad approvare una versione ridotta del pacchetto all'inizio del 2022.

L'anno legislativo non è stato uno spreco totale. Il conto infrastrutturale da 1,2 trilioni di dollari aiuterà a modernizzare le scricchiolanti strade, i porti, gli aeroporti e i tunnel americani. Ma è improbabile che i suoi effetti si sentano così presto da alterare quelle che sembrano inquietanti prospettive democratiche di medio termine. Il partito non si aiuta raddoppiando una forma di liberalismo culturale che sembra fatta su misura per alienare i centristi. Anche gli elettori ispanici si stanno allontanando. Recenti sondaggi mostrano che repubblicani e democratici corrono testa a testa in quella fascia demografica.

Etichettare gli ispanici come "Latinx" in un cenno all'ala non binaria del movimento progressista è un esempio calzante. Solo il 2% degli ispanici approva l'uso di questo termine. Se i Democratici vogliono impedire un ritorno di Trump nel 2024, Biden dovrà pensare a lungo e intensamente al marchio del partito. È un gruppo d'élite deciso a riscrivere i costumi culturali dell'America? O rappresenta le classi medie ordinarie di tutte le razze e credi? Quest'ultimo è ciò che impone il buon senso. È anche ciò su cui Biden ha fatto una campagna. Deve tornare sul tema che ha funzionato così bene nel 2020 contro Trump.

