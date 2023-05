27 mag 2023 14:10

MA 'NDO VAI SE L'ASTICE ALLA CATALANA NON CE L'HAI - NON E' UN PIATTO, E' UN TRIPUDIO DI SARDEGNA: SI PREPARA CON POLPA DI ASTICE, CIPOLLE ROSSE DI TROPEA, POMODORINI CILIEGINO E BASILICO FRESCO. PUÒ ESSERE SERVITO COME ANTIPASTO O SECONDO PIATTO. SECONDO LA STORIA, FU PORTATA APPUNTO DAI CATALANI CHE INVASERO L'ISOLA NEL XIV SECOLO…