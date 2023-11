10 nov 2023 13:03

MA CHE C'ENTRA IL REGIME IRANIANO CON IL FONDATORE DI VOX, ALEJO VIDAL-QUADRAS? - IL POLITICO, COLPITO IERI DA UN COLPO DI PISTOLA A MADRID, SOSTIENE DI ESSERE NEL MIRINO DI TEHERAN PER I SUOI LEGAMI CON LE FORZE DI OPPOSIZIONE DEL PAESE MEDIORIENTALE - MA LA POLIZIA TRATTA LA VICENDA COME "CRIMINALITÀ COMUNE": VIDAL-QUADRAS È RIMASTO FERITO ALLA TESTA. A SPARARE È STATO UN SICARIO IN MOTO, CON IL VOLTO COPERTO - IL POLITICO 78ENNE NON È IN PERICOLO DI VITA...