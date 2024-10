16 ott 2024 18:53

MA CHE C'HANNO 'STI PISCHELLI? - UNO STUDENTE DI 16 ANNI È STATO ACCOLTELLATO DURANTE UNA LITE AVVENUTA DAVANTI AL LICEO MARTINO FILETICO A FERENTINO, IN PROVINCIA DI FROSINONE. IL RAGAZZO NON È IN PERICOLO DI VITA - FORSE ERA INTERVENUTO PER DIVIDERE DUE RAGAZZI CHE STAVANO LITIGANDO: IL COLPEVOLE SAREBBE UNO STUDENTE MINORENNE - È L'ENNESIMO CASO DI VIOLENZA IN UNA SCUOLA: A SENIGALLIA UN 15ENNE SI È SUICIDATO PERCHÉ BULLIZZATO DAI COMPAGNI...