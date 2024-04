MA CHE BEL NIPOTINO! - A MILANO, È STATO ARRESTATO UN UOMO CHE SPACCIAVA MARIJUANA DIRETTAMENTE DALLA CASA DELLA NONNA DI 104 ANNI - I CARABINIERI SONO INTERVENUTI DOPO LA SEGNALAZIONE DI ALCUNI CONDOMINI: UNA VOLTA ARRIVATI NELL'ABITAZIONE, IL PUSHER, CHE SU TELEGRAM SI FACEVA CHIAMARE "L'INGEGNERE", È STATO TROVATO NELLA CAMERETTE IN CUI VIVEVA DA GIOVANE MENTRE FUMAVA UNA CANNA INSIEME A UN 18ENNE…

(ANSA) - Approfittava della cameretta della casa in cui viveva da giovane per spacciare marijuana. In casa abitano la madre di 74 anni e la nonna di 104. È stata una segnalazione dei condomini a portare gli agenti del Commissariato centro nella centrale via Lanzone a Milano. Salendo nell'appartamento i poliziotti hanno incrociato due giovani che hanno ammesso di aver acquistato dosi di marijuana.

In casa l'uomo, che per fissare gli appuntamenti su Telegram si faceva chiamare "l'ingegnere", è stato trovato con un diciottenne mentre fumava hashish. Nella cameretta, in tre barattoli, c'erano 700 grammi di marijuana e barrette di cioccolato con hashish, sigarette elettroniche per fumare resina di hashish e altro. E' stato arrestato. (ANSA).

