Domani è il grande giorno di Carlo III, atteso per 70 anni, e tutto il mondo assisterà a un rito antico, fuori dal tempo, affascinante proprio per questo, in un momento buio per il Paese, dove lo sfarzo e il rituale serviranno a dare un po' di energia al "brand" UK in sofferenza dopo la Brexit.

I leader indigeni si attendono dal nuovo sovrano scuse formali. In una lettera chiedono di riconoscere gli effetti della colonizzazione inglese e l'avvio immediato di un processo di giustizia riparatoria. Una monarchia in crisi, dunque. Alla ricerca di una nuova identità, ma anche della pace familiare. Tutti gli occhi saranno sui principi William e Harry, tra cui la tensione è altissima nonostante i tentativi del padre di farli ragionare.

Il neo principe di Galles non perdona gli attacchi ricevuti nel libro "Spare" dal fratello e il tentativo di dipingerlo come una persona irascibile, irragionevole e anche violenta (nell'autobiografia l'episodio in cui William aggredisce Harry atterrandolo, dopo una discussione su Meghan). Ma anche le parole spese su Kate, descritta come algida e gerarchica, calcolatrice, sono ancora lì a bruciare e a rendere difficile una pace, se non una tregua formale, giusto il tempo dell'incoronazione. Carlo ha più volte parlato con entrambi i figli pregandoli, come aveva già fatto al funerale del padre, il principe Filippo: «Per favore, ragazzi, non tramutate in miseria i miei ultimi anni di vita». Preghiera rimasta inascoltata.

[…] Harry non sembra armato delle migliori intenzioni, e il fatto di essere qui da solo, senza nessun ruolo nella cerimonia, aumenta quella rabbia che cova da sempre, da quando piccolissimo, come ha ricordato il maggiordomo di Diana, Paul Burrel, avvertiva la differenza di trattamento con il fratello maggiore, sentendosi solo una ruota di scorta. […]

Dopo che l'arcivescovo di Canterbury avrà giurato fedeltà al re Carlo III, il principe di Galles si inginocchierà davanti a suo padre recitando l'omaggio del sangue reale: «Io, William, Principe di Galles, prometto la mia lealtà nei tuoi confronti e fede e verità ti porterò, come tuo sovrano uomo vivo e in gamba. Quindi aiutami Dio».

[…] Harry invece non avrà nessun ruolo ufficiale, e ancora non si capisce bene dove sarà posizionato a Westminster. […] Protagonista della giornata anche George, primogenito di William e Kate che sarà il paggetto d'onore del nonno, mentre per Camilla ci saranno tre nipoti.

