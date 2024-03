MA CHE BELLA FAMIGLIA - PIETRO COSTANZIA DI COSTIGLIOLE, IL 23ENNE DI TORINO CHE HA AGGREDITO A COLPI DI MACHETE UN COETANEO A CUI È STATA AMPUTATA UNA GAMBA, È STATO AIUTATO DAL FRATELLO 22ENNE ROCCO: I DUE RAMPOLLI DI NOBILE FAMIGLIA ERANO A BORDO DEL MOTORINO QUANDO HANNO AGGREDITO IL 24ENNE – A INGUAIARE I FRATELLI SONO STATI I MESSAGGI SUI CELLULARI E…

Estratto dell’articolo di Irene Famà per "la Stampa"

Non solo ha accompagnato il fratello maggiore sul posto, a Mirafiori Nord, per colpire un ventitreenne che aveva importunato la sua ragazza e gli doveva dei soldi per una faccenda di droga, ma lo ha anche aiutato nell’aggressione. Queste le accuse mosse a Rocco Costanzia di Costigliole, 22 anni, rampollo di famiglia nobile – di conti – fermato venerdì scorso dalla polizia nell’ambito dell’indagine sull’agguato in via Panizza 3.

[…] Il giudice, sulla sua posizione, si è riservato. Resta in cella con l’accusa di tentato omicidio aggravato, invece, il conte Pietro Costanzia di Costigliole. Torna libera la fidanzata Claudia Palin, accusata di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

La vicenda, dai contorni di un romanzo criminale, risale al 18 marzo. Intorno alle 17.30, la vittima torna a casa su un monopattino insieme alla compagna. Pietro Costanzia di Costigliole, detto “il Santo”, lo aspetta a bordo di un T-Max armato di machete e lo colpisce alla gamba sinistra.

Lui cerca di fuggire. Il conte lo insegue. E lo colpisce di nuovo, condannandolo all’amputazione dell’arto. Poi scappa […] Pietro, nato a Milano, studi di marketing e una vita trascorsa tra Madrid e Barcellona, era tornato in Italia durante la scorsa estate. Una quotidianità di eccessi, svariati guai con la giustizia in Spagna, a Torino si mette a spacciare. E un mese fa dice un po’ a tutti che a quel ventitreenne l’avrebbe fatta pagare.

Aveva mandato delle foto osé alla sua ragazza, Claudia Palin. Lo raccontano i protagonisti della vicenda. Lo spiegano i messaggi trovati sui cellulari dei ragazzi e sequestrati dagli inquirenti[…] Gli investigatori della polizia cercano i fuggitivi. […]

Pietro Costanzia di Costigliole viene trovato nel pomeriggio di mercoledì scorso in una stanza di albergo. Con lui, la fidanzata Claudia. In camera dosi di cocaina, eroina, due pistole finte ma prive di tappo rosso, il passaporto e la sua patente. E ancora. Svariate carte d’identità, un lampeggiante blu di quelli utilizzati dalla polizia, soldi e carte di credito.

Entrambi finiscono in carcere. Pietro, assistito dagli avvocati Vittorio Nizza e Paola Pinciaroli, confessa: «Non volevo fargli del male. Non volevo ucciderlo». Deposizioni che portano i poliziotti all’arresto anche del fratello Rocco. […]

Intanto non è più in prognosi riservata il 24enne ferito nell’agguato con machete, mentre si trovava in strada con la sua fidanzata. A quanto si apprende da fonti ospedaliere il ragazzo, a cui è stata amputata la gamba sinistra, è stato estubato ed è sveglio e cosciente. I medici del Cto, dov'è ricoverato, gli hanno dato una prognosi di 120 giorni. Per ora resta ricoverato in terapia intensiva.

