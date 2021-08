28 ago 2021 12:04

MA CHE CE FREGA DI ANDARE SULLO SPAZIO SE SI PUÒ ANDARE SOTTO TERRA – IN SVIZZERA SEI STUDENTI DEL POLITECNICO DI LOSANNA SONO SCESI A 400 METRI DI PROFONDITÀ IN UN PROTOTIPO DI UNA "STAZIONE SPAZIALE" PER SVOLGERE TEST COME SE FOSSERO SULLA LUNA - IL PROGETTO È COSTATO 230MILA EURO E GLI STUDENTI, INDOSSANDO CASCHI DA ASTRONAUTA, HANNO PRELEVATO SALI DI PERCLORATO PER RICAVARE PROPELLENTE DA UTILIZZARE NELLE… - VIDEO