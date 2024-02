MA CHE COSA ASSAI DIVINA: HO SPOSATO MIA CUGINA! – MARITO E MOGLIE, DOPO 17 ANNI INSIEME, HANNO SCOPERTO DI ESSERE CUGINI: LA DONNA HA VOLUTO VERIFICARE L’ALBERO GENEALOGICO E HA SCOPERTO IL LEGAME DI PARENTELA - CELINA E JOSEPH QUINONES HANNO AVUTO TRE FIGLI E HANNO DECISO DI FAR FINTA DI NULLA: "È STRANO, MA NON DIVORZIEREMO PERCHÉ NON LO SAPEVAMO"

Celina e Joseph Quinones, una coppia sposata nel Colorado, ha scoperto di essere imparentata dopo aver fatto un test del DNA. I due coniugi stavano insieme da 17 anni e si erano sposati da 10 quando la donna decise di verificare il suo albero genealogico. Dopo questa sorpresa ha consigliato a tutte le coppie di effettuare questo test.

Celina Quinones ha deciso di pubblicare sul suo canale social di TikTok, un video attraverso il quale ha spiegato come ha scoperto il loro grado di parentela. Ha descritto come il momento della scoperta sia stato uno shock per lei ma allo stesso tempo di come il loro amore sia più forte di ogni cosa. […]

Ecco le sue parole: «Avevamo tre bambini quando ho scoperto che eravamo imparentati. Ho fatto il test del DNA, credo, nel 2016 e sì, è stato devastante perché pensavo "tesoro, siamo imparentati, dovremmo stare insieme? È strano. Mi ha davvero spaventato. Non lo cambierei per niente al mondo... Cousband e moglie per tutta la vita! […]». Ironizzando anche sull'accaduto ha detto: «I miei figli e mio marito sono tutto per me e abbiamo guardato oltre. Tutti i nostri bambini hanno 10 dita delle mani e 10 dei piedi».

[…] «Non lascerò che un po' di sangue distrugga ciò che abbiamo creato, questa bellissima famiglia. Non divorzieremo solo perché non lo sapevamo. No, grazie, resteremo semplicemente cugini, coniugi e amanti per sempre».

