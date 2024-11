MA CHE FREDDO FA! – ARRIVA SULL’ITALIA L’ARIA GELIDA DAL CIRCOLO POLARE ARTICO E PORTA CON SÉ VENTO, PIOGGIA A TRATTI ABBONDANTISSIMA E NEVE, CHE POTRÀ SCENDERE FINO IN PIANURA AL NORD – SONO PREVISTE GIORNATE DI MALTEMPO SU TUTTA LA PENISOLA – MA PER IL PROSSIMO WEEKEND RISALITANNO LE TEMPERATURE E TORNERÀ IL SOLE…

(AGI) – La terza settimana di novembre si apre con un graduale cambio di scenario sulla nostra Penisola. Correnti piu' umide dai quadranti occidentali raggiungono infatti il Mediterraneo portando molte nuvole ma con poche precipitazioni. Nei prossimi giorni, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, sulla Scandinavia vedremo muovere aria fredda di estrazione artico-marittima verso l'Europa centro-occidentale.

Fronte freddo che nella seconda parte della settimana potrebbe sfiorare anche l'Italia portando un calo delle temperature e un po' di maltempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano l'arrivo di neve sulle Alpi fino a quote molto basse, non esclusi fiocchi anche in pianura per Giovedi'. A seguire comunque un nuovo promontorio anticiclonico dovrebbe riportare tempo asciutto e temperature al di sopra delle medie per il prossimo weekend.

Ecco le previsioni Meteo per oggi:

- Al Nord: Al mattino tempo stabile con nubi basse tra Liguria e Pianura Padana e sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio poche variazioni con maggiori schiarite sui settori adriatici. In serata e nottata nuvolosita' in generale aumento ma senza fenomeni di rilievo associati.

- Al Centro: Al mattino residue pioviggini sul Basso Lazio, asciutto altrove con nuvolosita' e schiarite. Al pomeriggio poche variazioni con variabilita' asciutta su tutte le regioni. In serata e nottata ancora tempo stabile con nuvolosita' alternata ad ampie schiarite.

- Al sud e sulle Isole: Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Maggiori addensamenti sulla Campania con locali pioviggini. Al pomeriggio non sono attese variazioni con deboli piogge sulla Campania e soleggiato altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche nube in piu' sulla Campania. Temperature minime in generale rialzo su tutta la Penisola, massime stabili o in lieve calo al Nord e in aumento al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

Le previsioni Meteo per domani:

- Al Nord: Al mattino cieli coperti su tutti i settori, con deboli precipitazioni sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con ancora cieli del tutto coperti su coste e pianure. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto salvo precipitazioni nevose in arrivo sull'arco alpino a quote medie.

- Al Centro: Al mattino nuvolosita' a tratti compatta con deboli piogge a nord della Toscana. Al pomeriggio ancora qualche piovasco tra Toscana e Umbria, asciutto ma con molte nubi altrove. In serata condizioni Meteo stabili con nuvolosita' alternata a schiarite.

-Al sud e sulle isole: Tempo stabile al mattino con cieli velati su Molise, Campania, Basilicata e Sardegna, sereno altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni con ampi spazi di sereno su Puglia, Calabria e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile salvo isolati piovaschi sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in aumento da nord a sud

