17 gen 2024 17:18

MA CHE GIUSTIZIA E'? L’INCREDIBILE CONDANNA INFLITTA A VIRGINIA SANJUST: 14 MESI DI CARCERE PER AVER ESTORTO 15 EURO ALLA SORELLA - LA DONNA, RICOVERATA PER PROBLEMI PSICHICI, IN PRECEDENZA ERA STATA ARRESTATA PER AVER RUBATO MONETINE DA UN’AUTO E PER AVER DISTRUTTO CASA DELLA NONNA, L’ATTRICE ANTONELLA LUALDI - LA DENUNCIA DEL FIGLIO DELLA SANJUST: “VOGLIONO FAR INTERDIRE MIA MADRE PER ESTROMETTERLA DALLA DIVISIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA”