Estratto dell’articolo di Maria Giulia Comolli per “Chi”

Neanche il tempo di confermare o smentire i rumors che a maggio la davano legata al neo centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek, che Irina Shayk ci appare tra le amorevoli mani di Tom Brady.

[…] Irina è stata sorpresa con la leggenda del football americano (che si è appena ritirato dopo 23 stagioni durante le quali ha frantumato ogni record) a Los Angeles, a bordo della Rolls-Royce di lui, nel corso di un intenso andirivieni tra l’hotel di lei, dove ufficialmente alloggiava per il weekend, e la casa di lui, dove di fatto ha passato la notte. E in auto, come si vede dalle foto, lui le accarezza il volto, mostrando una tenerezza che sembra molto eloquente in merito al loro rapporto (se non bastasse il fatto di avere passato la notte insieme...), mentre lei lo guarda adorante.

Le prime voci su di loro sono decollate due mesi fa, dopo che hanno partecipato entrambi al matrimonio del milionario Joseph Nahmad in Costa Smeralda. In quell’occasione sembrava che Irina non perdesse mai di vista lo scapolo d’oro Brady...

Che è scapolo dopo il divorzio da Gisele Bündchen nell’autunno scorso ed è d’oro in quanto supercampione, 7 volte vincitore del Super Bowl (mai nessuno come lui), con il conto in banca di un ultramilionario che verrà presto rimpinguato grazie al contratto da 370 milioni di euro appena firmato come commentatore sportivo per Fox […]

