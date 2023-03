MA CHE “MODI” – RAHUL GANDHI, IL LEADER DELL'OPPOSIZIONE IN INDIA, È STATO CONDANNATO A 2 ANNI DI CARCERE PER AVER DIFFAMATO IL PREMIER NARENDRA MODI DURANTE UN COMIZIO, NEL 2019: “COM’È CHE TUTTI I LADRI SI CHIAMANO ‘MODI’?”. UNA BATTUTA SEGUITA DA UN ELENCO DI PERSONAGGI CON PROBLEMI GIUDIZIARI, DA NIRAV MODI, MAGNATE DI DIAMANTI, A LALIT MODI, EX CAPO DELLA PREMIER LEAGUE INDIANA, A CUI HA AGGIUNTO IL PRIMO MINISTRO – IL FIGLIO DI SONIA GHANDI HA OTTENUTO LA LIBERTÀ SU CAUZIONE E HA PRESENTATO APPELLO, MA…

Estratto dell'articolo di Alessandra Muglia per il “Corriere della Sera”

rahul gandhi

Polo bianca e mano in tasca, Rahul Gandhi, l’erede della dinastia che ha segnato la Storia indiana, non si è scomposto quando il giudice lo ha condannato: due anni di carcere per diffamazione.

Parlava per iperbole questa figura di spicco dell’opposizione quando a un comizio elettorale, nel 2019, chiedeva: «Ma com’è che tutti i ladri si chiamano Modi?», facendo poi alcuni nomi: Nirav Modi, magnate di diamanti ricercato dall’Interpol e dallo stato indiano; Lalit Modi, ex capo della Premier League indiana, bandito a vita dalla federazione nazionale di cricket per corruzione; e ovviamente il premier, Narendra Modi.

Narendra Modi

[...] La diffamazione in India è un reato, lascito dei colonizzatori inglesi. E il fatto che lui sia un deputato non lo mette al riparo dal carcere, perché l’immunità parlamentare vale soltanto per le cause civili. Per permettergli di ricorrere in appello, a Gandhi jr è stata concessa la libertà su cauzione per trenta giorni. Prorogabili: non c’è un tempo entro cui il giudice superiore deve pronunciarsi.

rahul gandhi con la madre sonia

Se le cose dovessero andare per le lunghe, che la spunti in appello o meno, una cosa è certa: con una condanna sulle spalle, il leader di fatto del partito del Congresso non potrà candidarsi alle elezioni del prossimo anno.

La condanna per diffamazione è l’ultima di una serie di azioni portate avanti dal partito al governo contro il figlio di Sonia Gandhi, che dimessosi da leader del partito all’indomani della batosta elettorale del 2019, si è ripreso il ruolo naturale di capo dell’opposizione con la sua recente marcia attraverso l’India, a un anno dal voto in cui Modi cercherà il suo terzo mandato ed è dato per stra-favorito.

rahul gandhi 1

[...] È stato un tribunale del Gujarat, lo stato d’origine del premier Modi a condannare Rahul. A denunciarlo il parlamentare del Bjp Purnesh Modi: per lui le sue parole hanno offeso tutti i Modi, cognome molto diffuso nel Gujarat. Tra i suoi sostenitori, il popolare giornalista Rajdeep Sardesai: «Le leggi penali sulla diffamazione sono una reliquia del XIX secolo. Anche il Regno Unito le ha cancellate. In India sono uno strumento di pura molestia: Rahul Gandhi ha subito oggi, molti altri meno noti sono ancora nel mirino. “Nuova” India (lo slogan del premier, ndr ), leggi coloniali! Deve cambiare».

