MA CHE NE CAPISCE UN PESCIVENDOLO DI POLITICA? CHIEDETELO A GIANFRANCO MICCICHÉ - SALVATORE SERIO, IL FIDATISSIMO UOMO CHE GLI VENDEVA IL PESCE A CEFALÙ, È DIVENTATO CONSULENTE IN SENATO GRAZIE A DANIELA TERNULLO, ARRIVATA A PALAZZO MADAMA GRAZIE ALLA RINUNCIA DELL’EX PRESIDENTE DELL’ARS – LEI SI DIFENDE DICENDO CHE NON C’È NULLA DI ILLECITO E MICCICHÈ INSISTE: “NON SONO STATO IO A CHIEDERE UN CONTRATTO PER LUI” – E NON È LA PRIMA VOLTA CHE…

Estratto dell’articolo di Miriam Di Peri e Salvo Palazzolo per “la Repubblica”

salvatore serio gianfranco micciche

L'inchiesta della Guardia di finanza e della procura sull'auto blu di Gianfranco Miccichè sta svelando dettagli alquanto colorati sui collaboratori dei politici siciliani. L'ex presidente dell'Assemblea regionale aveva ingaggiato il suo collaboratore domestico; la senatrice Daniela Ternullo, invece, arrivata a Palazzo Madama grazie alla rinuncia di Miccichè, si è avvalsa della collaborazione di un pescivendolo di Cefalù. Il fidato pescivendolo di Miccichè che proprio a Cefalù ha il suo buen retiro.

«Non c'è nulla di illecito — dice a Repubblica la forzista siracusana — non è stato pagato con risorse del Senato, ha avuto per qualche mese un incarico personale, l'ho pagato coi miei soldi, attraverso un regolare contratto». Ma per fare cosa? «Serio si è impegnato per il partito», mette le mani avanti pure Miccichè, che oggi si trova indagato per peculato e truffa nell'ambito della vicenda dell'auto blu. «E non sono stato io a chiedere a Daniela il contratto per Serio». Miccichè insiste: «Salvatore ha portato un contributo importante come consulente quando Daniela si è occupata di questioni relative alla pesca».

salvatore serio 2

Intanto, anche Serio è finito nelle intercettazioni […] Qualche tempo fa, chiamò l'autista dell'esponente di FI, per chiedergli di andare a prendere un'amica all'aeroporto. Era già scoppiata la polemica sulla vettura di servizio di Miccichè e soprattutto sui viaggi con tanto di lampeggiante per comprare qualche dose di cocaina.

«In questo momento non posso venire», disse l'autista del politico. Il pescivendolo insisteva: «Serve alle sette di sera».

L'autista ribadì: «Ti dico di no, hanno gli occhi puntati su di me».

Miccichè e Serio avevano un rapporto di grande confidenza.

Il pescivendolo ha anche postato un selfie col suo amico politico su Facebook. In un'altra foto è ritratto con tanto di tesserino in una sede istituzionale.

daniela ternullo 1

Pure Serio faceva da "factotum" a Micciché: una volta per fargli avere dei farmaci, un'altra volta non è chiaro per cosa si davano appuntamento. […] È stato invece assunto nel suo staff parlamentare un altro collaboratore di Miccichè, Giancarlo Migliorisi, che nei mesi scorsi si è dovuto dimettere dalla segreteria tecnica dell'Ars perché sorpreso dalla polizia a comprare cocaina.

daniela ternullo gianfranco micciche GIANFRANCO MICCICHE - AUTO BLU Gianfranco Micciche a villa zito a palermo Gianfranco Micciche gianfranco micciche gianfranco micciche Gianfranco Micciche davanti Villa Zito con l auto blu gianfranco micciche con l auto blu salvatore serio 1