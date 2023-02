MA CHE "MODI" SONO QUESTI? - IL FISCO INDIANO FA IRRUZIONE NEGLI UFFICI DELLA BBC DI NUOVA DELHI: SONO STATI MESSI I SIGILLI ALLE PORTE DELL'EDIFICIO E SEQUESTRATI I CELLULARI DEI DIPENDENTI - L'OPERAZIONE PUZZA TANTO DI "VENDETTA": IL PRIMO MINISTRO, NARENDRA MODI, SI SAREBBE INCAZZATO PER LA MESSA IN ONDA DI UN DOCUMENTARIO MOLTO CRITICO NEI SUOI CONFRONTI...

Il Fisco indiano fa irruzione negli uffici della Bbc di New Delhi, a poche settimane dalla messa in onda di un documentario critico nei confronti del primo ministro Narendra Modi. E l’azione scatena le critiche di opposizione e gruppi per la difesa della libera informazione, convinti che si tratti di una ritorsione.

Dopo che l’edificio è stato sigillato e i telefoni cellulari di chi stava lavorando negli uffici sono stati confiscati, è sceso in campo il portavoce del Bharatiya Janata, il partito del premier Modi, a difendere le perquisizioni e ad attaccare la tv di Stato inglese, definendola «l’organizzazione più corrotta al mondo». […]

All’origine del disappunto dell’esecutivo sembra esserci «India, The Modi Question», il documentario sull’azione del primo ministro indiano, andato in onda in tv solamente nel Regno Unito, ma che molti indiani avevano cominciato a far circolare online […]

Particolarmente imbarazzante per il primo ministro è la ricostruzione del suo ruolo durante le violenze del 2002 nel Gujarat, quando ci furono circa mille morti, in prevalenza musulmani, e Modi allora primo ministro dello stato - avrebbe ordinato alla polizia di chiudere un occhio sui disordini, una violenza «politicamente motivata» il cui obiettivo «era di epurare i musulmani dalle aree indù», secondo un rapporto riservato del ministero degli Esteri britannico.

[…] Amnesty International ed Editors Guild of India, denunciano i «i poteri eccessivi del dipartimento delle imposte sul reddito, ripetutamente utilizzati come armi per mettere a tacere il dissenso».

