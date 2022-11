15 nov 2022 15:55

MA CHE C’AVRÀ ‘STO PETE DAVIDSON? – DOPO LA STORIA CON KIM KARDASHIAN, IL COMICO 28ENNE PASSA DIRETTAMENTE TRA LE COSCE DI EMILY RATAJKOWSKI: PER “US WEEKLY” I DUE AVREBBERO INIZIATO A FREQUENTARSI, ANCHE SE POCO TEMPO FA LA BONISSIMA MODELLA AVEVA RIVELATO DI NON VOLERSI LANCIARE IN UNA STORIA SERIA (PERCHE' FIDANZARSI SE PUOI SOLO SCOPARE?)