MA CHE C’AVRÀ MAI ‘STA “HOGWARTS HIPPY”? LE PRINCIPESSE LEONOR DI SPAGNA E ALEXIA D’OLANDA SONO PARTITE PER IL GALLES PER FREQUENTARE IL PRESTIGIOSO “UWC ATLANTIC COLLEGE”, OSPITATO IN UN CASTELLO CON TANTO DI CAMPI DA TENNIS, BARCHE A VELA E UNA SCOGLIERA PER LE ARRAMPICATE – LA SUA ATMOSFERA ALLA HARRY POTTER CONDITA DI SPIRITUALITÀ NEW AGE ATTIRA DA ANNI TESTE CORONATE, MA PARE CHE IL PEDIGREE REALE NON SIA RICHIESTO VISTO CHE…

Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

leonor di spagna in galles

C'è un college delle principesse sulla costa del Galles, battuta dai venti dell'Atlantico: a Glamorgan, la settimana scorsa, sono arrivate per studiare Leonor e Alexia, eredi al trono di Spagna (la prima) e d'Olanda (la seconda).

Sono lì per seguire i corsi del College del Mondo Unito, la scuola internazionale fortemente legata alla Corona britannica che è stata ribattezzata la «Hogwarts hippy» per la sua atmosfera alla Harry Potter condita di spiritualità new age. E a precederle c'era stata la principessa Elisabeth, erede al trono belga, che si è diplomata quest' anno e ora continuerà gli studi, in Storia e Scienze Politiche, al Lincoln College di Oxford.

la principessa alexia d'olanda

Ma cos' è che attira le future teste coronate d'Europa in quell'angolo remoto della Gran Bretagna? Si tratta di una scuola sui generis , dove al rigoroso curriculum accademico basato sul baccellierato internazionale si associa un ethos improntato alla cooperazione internazionale e al servizio pubblico: le lezioni finiscono all'una, con corsi sulla leadership e la sostenibilità, mentre il pomeriggio è dedicato agli sport (dalla canoa al Tai Chi), al giardinaggio o alle attività di sostegno ai bambini della comunità locale. La sede è nel castello di St Donat, che ha una storia millenaria, ma gli studenti (incluse le principesse) sono alloggiati in dormitori abbastanza spartani dove ogni stanza è divisa fra quattro allievi: i pasti però sono serviti per tutti in un'enorme sala in stile gotico.

uwc atlantic

A disposizione ci sono campi da tennis, barche a vela e una scogliera per le arrampicate, più un ex granaio del XII secolo adibito a teatro, cinema e centro artistico. Raccontata così, sembra la più esclusiva boarding school del mondo: ma in realtà hanno un vasto programma di borse di studio che allarga di molto la platea degli allievi.

la principessa alexia d'olanda r

E il processo di ammissione è del tutto anonimo: pare che anche la principessa Leonor vi si sia sottoposta, senza dichiarare in anticipo il proprio sangue blu. È vero però che il pedigree reale del College è impeccabile: la regina Elisabetta è la patrona della scuola e l'attuale presidente è la regina Noor di Giordania, madre dell'attuale re Abdallah (e un'altra figlia di lei, la principessa Raiyah, la più giovane avuta dal defunto re Hussein, pure è passata attraverso quelle aule).

leonor di spagna al uwc atlantic

Ma soprattutto il College è stato creato nel 1962 da Kurt Hahn, l'educatore ebreo-tedesco anti-nazista che, dopo essere fuggito in esilio, aveva fondato in Scozia la Gordostoun School, quella frequentata dal giovane principe Filippo, il defunto marito di Elisabetta, che a sua volta ci aveva spedito il figlio Carlo (che però l'aveva odiata, paragonandola a un campo di prigionia, come si vede pure nelle serie tv «The Crown»).

leonor di spagna 5

Primo presidente del College del Mondo Unito era stato Lord Mountbatten, lo zio di Filippo e ultimo viceré d'India, dopo di che il ruolo era toccato allo stesso principe Carlo. Entrambi i reali britannici si erano fatti ambasciatori nel mondo della scuola e si erano prodigati per attrarre finanziamenti. Oggi ci sono ben 18 College del Mondo Unito sparsi in vari Paesi (uno è anche a Duino, fuori Trieste): ma non stupisce che in Galles accorrano le principesse per completare il proprio apprendistato da sovrane. Per i prossimi due anni, quella sarà la casa di Leonor e Alexia: in vista del trono.

uwc atlantic 5 uwc atlantic 2 uwc atlantic college 9 uwc atlantic 4