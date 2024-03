MA CHE C’HANNO ‘STI REALI? DOPO CARLO IN CURA PER UN TUMORE E KATE MIDDLETON FUORI DAL GIOCHI DOPO UN MISTERIOSO INTERVENTO, LA NOTIZIA DELLO STOP DI CAMILLA MANDA IN ANSIA GLI INGLESI: PER 70 ANNI I SUDDITI DI SUA MAESTÀ SONO STATI ABITUATI A ELISABETTA II, ANDATA AVANTI FINO A 96 ANNI SENZA MAI LAMENTARSI. ORA DEVONO ACCONTENTARSI DI CAMILLA CHE, DOPO QUALCHE SETTIMANA DI SBATTIMENTO, HA GIÀ BISOGNO DI UNA VACANZA…

Estratto dell'articolo di Paola De Carolis per www.corriere.it

Non è nata o cresciuta con la consapevolezza di dover, un giorno, ascendere al trono. Per Carlo la corona è da sempre destino e dovere, per Camilla è un obbligo accettato per amore. In un momento di enorme difficoltà per i Windsor, la regina ha fatto ciò che ha potuto, impegnandosi al massimo e onorando, laddove possibile, gli impegni del marito. Ora è stanca e ha bisogno di un periodo di pausa.

Pochi giorni di riposo, nulla di drammatico: Camilla tornerà in pista già l’11 marzo, ma l’annuncio ha creato non poco sconcerto in un Paese abituato alla tempra inossidabile di Elisabetta, una sovrana che ha lavorato sino a due giorni prima di spegnersi, all’età di 96 anni, senza mai lamentarsi o mostrare alcun segno di stanchezza. Il fatto che la regina Camilla si chiami fuori per recuperare le forze - se da una parte è comprensibile - fa impressione nel contesto di difficoltà, malattia e assenza in cui naviga la famiglia reale.

Carlo ha il cancro e la terapia lascia poco spazio ed energia per il ruolo ufficiale. Il principe William lavora, ma a ritmo rallentato: vuole dedicarsi alla moglie Kate e ai tre figli. La principessa del Galles non si vede in pubblico dal giorno di Natale, è stata operata all’addome e necessita ancora di un periodo di riposo prima di riprendere le sue mansioni.

[…] la situazione odierna ha del surreale, tanto che anche esperti e biografi si chiedono «cosa sta succedendo ai reali». […]

Camilla, che alle cerimonie e alle serate di gala da sempre preferisce un bicchiere di vino sul divano di casa, si concederà ora una pausa con «la famiglia», si apprende, presumibilmente i figli avuti dal primo marito, Andrew Parker Bowles, e i nipoti. […] A incoraggiarla a prendersi qualche giorno di riposo sarebbe stato Carlo: il re, spiegano i giornali britannici, sa che la moglie è esausta. Dopotutto ha 76 anni, un’età in cui sarebbe lecito godersi la pensione.

«È orgoglioso e felice» di come Camilla ha saputo gestire una situazione sino a poco tempo fa inimmaginabile. Il prossimo appuntamento importante sarà la cerimonia per la giornata del Commonwealth, l’11 marzo, alla quale generalmente i reali partecipano al completo. Carlo probabilmente non ci sarà: spetterà a Camilla e William fare da padroni di casa e rassicurare i Paesi membri che la monarchia rimane, nonostante tutto, affidabile e forte.

