3 apr 2024 18:37

MA CHE SANREMO HA VISTO ‘STO GIUDICE? IL GIP DI IMPERIA ASSOLVE BLANCO PER AVER DISTRUTTO IL PALCO DURANTE UNA SERATA DEL FESTIVAL DEL 2023 GIUSTIFICANDO IL COMPORTAMENTO DELL’ARTISTA COME FRUTTO “DELLA TENSIONE DOVUTA ALLA GARA CANORA CUI L’ARTISTA PARTECIPAVA”. PECCATO CHE IL CANTANTE NON FOSSE IN GARA ED ERA STATO INVITATO A SANREMO SOLO PER PRESENTARE UNA SUA NUOVA CANZONE – IL CODACONS, CHE AVEVA DENUNCIATO BLANCO PER DANNEGGIAMENTO, NON SI ARRENDE E…