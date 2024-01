MA CHE SE MAGNAVANO I DINOSAURI? – I CUCCIOLI DI T-REX (CHE PESAVANO 335 KG) SI ACCONTENTAVANO DI PREDE DA 10 KG L’UNA E, CON IL TEMPO, DIVENTAVANO SEMPRE PIÙ FEROCI – UNO STUDIO DEL "ROYAL TYRRELL MUSEUM" HA ANALIZZATO L’ULTIMO PASTO DI UN BABY T-REX VISSUTO 75 MILIONI DI ANNI FA: NEL SUO STOMACO SONO STATI TROVATI DUE DINOSAURI ERBIVORI DI PICCOLE DIMENSIONI - CRESCENDO, POI, QUESTI ESEMPLARI PREFERIVANO...

Estratto dell’articolo di Matteo Basile per “Il Giornale”

Difficile immaginare mamma Tirannosauro che rimprovera il figlio dicendogli «mangia piano che ti ingozzi». Più facile pensare che da sempre, dai dinosauri, agli uomini, passando per le varie specie animali, la teoria dei piccoli passi sia la norma da seguire. E così si scopre che è vero che i dinosauri siano stati predatori ferocissimi. Ma senza esagerare. Per gradi. I piccoli dinosauri si nutrivano infatti di piccoli animali per poi aumentare il calibro delle proprie prede man mano che crescevano di età. Proprio come fanno i bambini prima di diventare adulti.

È quanto ha stabilito un gruppo di ricercatori che ha esaminato i resti dell’ultimo pasto un giovane Gorgosaurus libratus, tirannosauride appartenente alla famiglia di cui fa parte il più noto T-rex. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Science Advances, ha analizzato il contenuto dello stomaco del giovane dinosauro che conteneva i resti di altri due piccoli dinosauri divorati dal predatore permettendo al team di scienziati di stabilire che le abitudini alimentari variavano in base all’età.

Prede più piccole, quindi più semplici da cacciare, ma anche meno richieste sul mercato dei predatori, in modo da non entrare in competizione con chi li avrebbe facilmente sopraffatti. Lo studio, coordinato dal professor François Therrien del Royal Tyrrell Museum, ha spiegato che il Gorgosaurus aveva divorato due Citipes elegans, piccoli dinosauri erbivori.

L’esemplare analizzato risale a circa 75 milioni di anni fa, ed è stato riportato alla luce nella «Dinosaur Park Formation» una zona protetta nello stato canadese dell’Alberta nota per essere tra i più prolifici giacimenti fossili al mondo. Nel dettaglio, si è calcolato che il cucciolo di predatore doveva avere un’età tra i 5 e i 7 anni e un peso intorno ai 335 kg (cucciolo, vabbè), mentre le sue prede pesavano circa 10 kg l’una e avevano circa un anno di età. […]

Del resto il fenomeno è già noto e prende il nome di «cambiamento ontogenetico della dieta», secondo cui crescendo e avendo quindi bisogno di maggiori energie, cambiano le abitudini alimentare e, nel caso specifico, anche il calibro delle prede. […]