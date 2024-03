MA A CHE SERVE L’ONU? NETANYAHU SI È TANTO SCANDALIZZATO PER IL MANCATO VETO DEGLI USA ALLA RISOLUZIONE SUL CESSATE IL FUOCO, MA SA BENISSIMO CHE NON C’È NULLA DI VINCOLANTE – E INFATTI STA CONTINUANDO A BOMBARDARE GAZA MENTRE HAMAS LEGGE IL TESTO DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE COME GLI CONVIENE: “LO STOP ALLE ARMI DEVE ESSERE CONTEMPORANEO AL RITIRO DELL’ESERCITO DA GAZA. POI SI TROVERÀ UN ACCORDO PER GLI OSTAGGI” – UNA POSIZIONE DELIRANTE PER ISRAELE CHE…

Estratto dell’articolo di A. Ni. per il “Corriere della Sera”

biden netanyahu 2

Né Israele né Hamas hanno intenzione di dar retta alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu di lunedì.

Israele dice no al «cessate il fuoco» chiesto dalla comunità internazionale, Hamas lo legge come meglio gli conviene.

Per il «Movimento di resistenza islamica» va bene uno stop alle armi, ma non solo umanitario come scritto nella risoluzione. Deve essere e contemporaneo al ritiro dell’esercito dalla Striscia di Gaza. Poi per la liberazione degli ostaggi un accordo si troverà. Una posizione «delirante» per Israele.

truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 19

«La risposta di Hamas è la triste testimonianza del danno compiuto dalla risoluzione Onu» si legge in una dichiarazione dell’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu. «Israele non si arrenderà ad Hamas e continuerà a lavorare per distruggere l’organizzazione terroristica e liberare gli ostaggi». Si calcola che meno di cento sarebbero ancora vivi.

bibi netanyahu joe biden

[…]

Gli Usa confermano le ragioni che li hanno indotti a non porre il veto alla risoluzione. La situazione umanitaria dei palestinesi è disperata, un eventuale attacco a Rafah dove si ammassano un milione e mezzo di persone sarebbe un disastro, il cessate il fuoco serve a liberare gli ostaggi e a porre le basi per il dopo guerra con l’aiuto della comunità internazionale.

attacco israeliano all ospedale nasser di khan yunis 3

[…]

Secondo Washington i colloqui di Doha per lo scambio di prigionieri proseguono, mentre parte della stampa israeliana ha riferito che la delegazione di Tel Aviv si sarebbe ritirata. Stessa confusione anche nei rapporti tra Usa e Israele. Alcuni militari inviati per discutere dei piani d’attacco è tornata a Gerusalemme, altri, compreso il ministro della Difesa, sono rimasti a Washington. Il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, è invece a Teheran per consultazioni con il grande alleato.

gaza city dopo i bombardamenti

Continuano violenti i combattimenti nella Striscia. Ieri un edificio è stato bombardato proprio a Rafah e secondo fonti locali sono morti 19 palestinesi di cui 9 bambini. […] Si scalda anche il fronte Nord, col Libano. Bombe israeliane e razzi Hezbollah hanno provocato morti e un incendio.

BOMBARDAMENTI ISRAELIANI SU GAZA

A Ginevra la relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi, Francesca Albanese, ha presentato ieri al Consiglio Diritti umani un rapporto dal titolo «Anatomia di un genocidio». «Ci sono fondati motivi» per ritenere che sia «stata raggiunta la soglia del crimine di genocidio contro i palestinesi a Gaza». Se Israele caratterizza la popolazione civile come «scudi umani» o «complici del terrorismo», può attaccarli e ucciderli. È «una guerra di annientamento» .

RAFAH - STRISCIA DI GAZA attacco israeliano all ospedale nasser di khan yunis 2 donna palestinese a gaza BOMBARDAMENTI ISRAELIANI SU GAZA SINDROME DEL COLONO IRRITABILE - MEME BY SHILIPOTI bombardamenti sulla striscia di gaza truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 21 JOE BIDEN CON BIBI NETANYAHU IN ISRAELE joe biden bibi netanyahu in israele