13 dic 2024 08:18

MA CHE SORPRESA: I BED AND BREAKFAST NON SONO IN REGOLA – IN ITALIA UNO SU 5 NON RISPETTA LE NORME, E A ROMA VA ANCORA PEGGIO (CON IL GIUBILEO IN ARRIVO, SI FIUTANO AFFARI): SU 30 STRUTTURE CONTROLLATE DAI NAS, 7 SONO RISULTATE IN DIFETTO – C’È CHI NON HA LE AUTORIZZAZIONI PER AFFITTARE, CHI BARA SUL NUMERO DI OSPITI O SULLA SICUREZZA. E POI CHI ESAGERA: A PESCARA UN B&B TOTALMENTE ABUSIVO ERA STATO ALLESTITO IN UN GARAGE…