14 nov 2022 07:56

MA CHE SORPRESA: ERDOGAN ACCUSA I CURDI PER L’ATTENTATO DI ISTANBUL! – IL MINISTRO DELL’INTERNO TURCO, SULEYMAN SOYLU, TIRA IN BALLO IL PARTITO DEI LAVORATORI DEL KURDISTAN. L’ORDINE SAREBBE ARRIVATO DA KOBANE, NEL NORD DELLA SIRIA.COSÌ, IL SULTANO AVRÀ UNA SCUSA PER TORNARE A COLPIRE LA MINORANZA CURDA - “UNA PERSONA RESPONSABILE” È STATA ARRESTATA, MA NON È STATO SPECIFICATO SE SI TRATTI DI UNA DONNA, COME SEMBRAVA IERI