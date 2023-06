4 giu 2023 09:30

MA CHE SORPRESA/2 – I COMBATTENTI “PARTIGIANI” RUSSI HANNO USATO ARMI OCCIDENTALI PER L’ATTACCO A BELGOROD DELLA SCORSA SETTIMANA. SECONDO IL “WASHINGTON POST”, IL RAID IN TERRITORIO RUSSO SAREBBE STATO PORTATO A TERMINE CON QUATTRO VEICOLI TATTICI, FORNITI AGLI UCRAINI DA STATI UNITI E POLONIA – GLI AMERICANI INIZIANO A ESSERE INFASTIDITI DAL COMPORTAMENTO DI ZELENSKY. NON A CASO, DOPO L’ATTACCO A BELGOROD, HANNO ACCUSATO I SERVIZI DI KIEV PER IL BLITZ CON I DRONI AL CREMLINO