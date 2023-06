MA CHE SORPRESA: A SABOTARE IL GASDOTTO NORD STREAM SONO STATI GLI UCRAINI. MATERIALMENTE L’OPERAZIONE È STATA CONDOTTA DA UN SOLDATO DI KIEV E DA UNA CITTADINA TEDESCA, LE CUI TRACCE DI DNA SONO STATE RITROVATE SULLA BARCA A VELA ANDROMEDA, CHE AVREBBE TRASPORTATO GLI ORDIGNI – L’OPERAZIONE SAREBBE STATA PIANIFICATA DAGLI UCRAINI E FINANZIATA DA UN RICCO PERSONAGGIO VICINO A ZELENSKY

Estratto dell’articolo di Andrea Marinelli e Guido Olimpio per il “Corriere della Sera”

ANDROMEDA LA NAVE AL CENTRO DELL INCHIESTA SUL SABOTAGGIO DI NORD STREAM

Il mistero del Nord Stream riparte da un uomo e una donna. Lui, un soldato ventenne che vivrebbe a ovest di Kiev. Lei, una cittadina tedesca, ex compagna del militare, residente a Francoforte sull’Oder, con il quale ha avuto un figlio. Sono due tasselli, insieme ad altri, a dare maggiore forza ad una pista ucraina per il sabotaggio. […]

Il 26 settembre le quattro esplosioni danneggiano la pipeline in più punti a circa 80 metri di profondità. Gli investigatori parlano inizialmente di 500 chilogrammi di esplosivo, però nuove analisi ritengono che fossero meno (circa 300), con ordigni più piccoli. Impiegata una sostanza potente, cariche che potevano essere trasportate […] dalla barca a vela Andromeda, modello Bavaria Cruise 50 di 15 metri. A bordo un commando di sei persone, compresa una donna e un medico.

falla nord stream

[…]Quali i dubbi? Scafo piccolo per ospitare il materiale. Assenza di una camera di decompressione. Difficoltà tecniche. Necessità di avere un appoggio logistico robusto. Gli interrogativi sono rimasti sul tavolo ma non hanno inciso più di tanto sulla ricostruzione che ha guadagnato terreno arricchendosi di spunti rilanciati da media nord europei.

nord stream

Secondo una delle «tracce» il militare ucraino ha raggiunto con falsi documenti romeni la città tedesca di Rostock dove si è unito al team di incursori che hanno poi usato Andromeda. Operazione finanziata da un ricco connazionale vicino al governo Zelensky e portata avanti con l’aiuto di un’agenzia viaggi polacca di proprietà di una ucraina originaria della Crimea.

Sempre dal lavoro di scavo fatto dal giornale svedese Expressen è emerso che la donna, in possesso anche della nazionalità russa, avrebbe cambiato spesso identità e sarebbe ricercata per collaborazionismo da Kiev. Gli inquirenti tedeschi […] hanno esaminato con cura la barca a vela. Non solo hanno perquisito […] il battello lasciato in un deposito ma lo hanno affidato agli uomini della Scientifica. Sono stati loro a recuperare campioni di Dna a bordo del battello per confrontarlo con quello della tedesca, l’amica del soldato, per capirci.

falla nord stream 2

[…] In Germania la tesi che prevale — non definitiva — è quella di un atto pianificato dagli ucraini. Fonti statunitensi hanno considerato lo scenario di una missione condotta da un nucleo vicino all’intelligence ma che ha agito senza l’approvazione del governo. In parallelo c’era quella di agenti «deviati». Categoria classica dello spionaggio. Narrazioni buone per alleggerire eventuali responsabilità di Kiev che ha sempre negato.

NORD STREAM

Linea difensiva indebolita, però, dalle mosse della sua intelligence militare, impegnata in un’azione senza limiti. Strategia per altro confermata dalle carte segrete del Pentagono che dicono molto sui progetti considerati dagli 007 dell’Ucraina. […] Ma il nodo vero è che servono prove e nessuno vuole correre nell’arrivare ad una conclusione di un giallo dalle implicazioni globali.

