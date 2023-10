31 ott 2023 08:27

MA CHE SORPRESA: LA STRAGE IN MAINE POTEVA ESSERE EVITATA - SEI SETTIMANE PRIMA DELLA SPARATORIA IN CUI SONO MORTE 18 PERSONE, LA POLIZIA STATALE AVEVA RICEVUTO DEGLI AVVERTIMENTI CHE ROBERT CARD AVREBBE COMPIUTO UN MASSACRO, MA NON È INTERVENUTA - L'ALLARME SUL RISERVISTA ERA MOLTO ESPLICITO: A SETTEMBRE IL DIPARTIMENTO PER I RISERVISTI DELL'ESERCITO AVEVA CONTATTATO L'UFFICIO DELLO SCERIFFO DENUNCIANDO CHE IL KILLER ERA IN PREDA A DELIRIO PARANOICI, E CHE A LUGLIO ERA STATO RICOVERATO IN UN OSPEDALE PSICHIATRICO