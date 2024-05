MA CHE STA SUCCEDENDO AGLI ITALIANI BLOCCATI SULL’ISOLA DI SOCOTRA, IN YEMEN? – L’INFLUENCER CHE HA ORGANIZZATO IL VIAGGIO, GIULIA PREMI, SOSTIENE CHE IL VOLO DI RIENTRO NON SIA STATO CANCELLATO A CAUSA DELLA GUERRA CIVILE, MA PER COLPA DEL MALTEMPO – LE VERSIONI SONO CONTRASTANTI: UNA TURISTA BLOCCATA DICE DI AVERE POCA ACQUA E POCO CIBO, L’ORGANIZZATRICE SOSTIENE CHE IL GRUPPO E’ IN ALBERGO “SERVITO E RIVERITO” – TAJANI SI INCAZZA. DECOLLATO IL VOLO RECUPERARE I 15 TURISTI...

DECOLLATO IL VOLO DI RIENTRO PER GLI ITALIANI BLOCCATI IN YEMEN

isola di Socotra in Yemen

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - L'aereo con 15 turisti italiani rimasti bloccati per alcuni giorni nell'isola yemenita di Socotra è decollato questa mattina per il rientro negli Emirati Arabi Uniti. Il gruppo - composto da milanesi, bergamaschi, un riminese e alcuni veneti - era partito da Abu Dhabi il 23 aprile con l'unico volo settimanale che porta all'isola.

Ma, a causa della guerra civile in atto ormai da anni e le conseguenti difficoltà sui voli, nessuno di loro era potuto rientrare nei tempi previsti. Socotra, una grande isola al largo dello Yemen in direzione della Somalia, resta una destinazione esplicitamente sconsigliata sul sito dell'Unità di Crisi della Farnesina 'Viaggiare Sicuri'.

TAJANI SGRIDA I TURISTI BLOCCATI A SOCOTRA: «SCELTA IMPRUDENTE». LA TOUR LEADER SBOTTA DALLO YEMEN: «MA QUALE GUERRA CIVILE, SOLO UNA PERTURBAZIONE»

GIULIA PREMI - 2

Dovrebbe partire domenica 5 maggio il volo che riporterà in Italia i turisti italiani rimasti bloccati sull’isola di Socotra, in Yemen, a seguito della cancellazione del loro aereo. Lo ha confermato nel pomeriggio il ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Sono fiducioso. Adesso aspettiamo, ma spero che domani mattina parta l’aereo che li riporti a casa», ha detto il leader di Forza Italia parlando coi cronisti a Vicenza.

Tajani però non ha potuto evitare di dare una strigliata virtuale al gruppo avventuratosi in quella destinazione a rischio. «Questi nostri connazionali hanno imprudentemente scelto, anche contro le indicazioni del ministero degli Esteri, di andare a fare le vacanze in quel Paese. A tutti i nostri connazionali ribadisco l’invito di leggere quelle c’è scritto sul sito del ministero degli Esteri dove ci sono tutte le indicazioni dei vari Paesi del mondo».

isola di Socotra in Yemen

A difendere la scelta del gruppo di una quindicina di turisti italiani rimasti bloccati è però una delle tour leader del viaggio. In una serie di stories pubblicate su Instagram, Giulia Premi, travel blogger e collaboratrice di due agenzie viaggi, fornisce un’altra ricostruzione di quanto capitato a lei e ai suoi compagni di viaggio.

«Mi state mandando articoli imbarazzanti in cui si dice che siamo “prigionieri” a Socotra a causa della guerra civile yemenita. A Socotra non c’è guerra», s’infuria Premi. Che nega qualsiasi collegamento tra la vicenda del loro volo e l’instabilità politica nel Paese mediorientale.

antonio tajani

«I nostri voli sono cancellati a causa della perturbazione presente sulla tratta Socotra-Abu Dhabi. Ci sono decine di articoli che spiegano che sia a Dubai che ad Abu Dhabi hanno voluto cancellare/posticipare tantissimi voli per colpa del maltempo negli ultimi giorni».

E al contrario di quanto raccontato da un’infermiera del gruppo nelle scorse ore, non ci sarebbe nessun tipo di preoccupazione o rischio: «Noi siamo in hotel, serviti e riveriti, non ci manca nulla. Stiamo semplicemente aspettando che venga confermata una nuova data per il nostro volo». […]

GIULIA PREMI - 3 isola di Socotra in Yemen socotra yemen isola di Socotra in Yemen GIULIA PREMI - 1 isola di Socotra in Yemen