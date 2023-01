MA CHE È, UN UFO O UNA PATONZA? – A BURSA, IN TURCHIA, È APPARSA UNA STRANA NUVOLA ROSSA: QUALCUNO HA SUBITO PENSATO SI TRATTASSE DI UN UFO, ALTRI L’HANNO PARAGONATA AI GENITALI FEMMINILI. LA VERITÀ? SI TRATTAVA DI UNA NUBE LENTICOLARE, CHE SI FORMA IN PRESENZA DI QUELLA CHE IN GERGO VIENE CHIAMATA ONDA OROGRAFICA….

Turisti e residenti della città di Bursa, in Turchia, hanno assistito a un fenomeno di eccezionale rarità: un’enorme nuvola lenticolare simile a un UFO è stata vista aleggiare in cielo per circa un’ora, colorandosi di rosso al sorgere del sole.

Questo tipo di formazione nuvolosa, che dipende dalle condizioni ambientali e atmosferiche, come l’intensità del vento, l’umidità e la temperatura dell’aria, ha catturato l’attenzione di quanti si sono svegliati all’alba di giovedì 18 gennaio […] Ma cosa sono le nubi lenticolari? E come mai hanno quest’insolito aspetto?

[…] Il suo aspetto, che spesso dà origine a paesaggi impressionanti, creando illusioni ottiche che inducono a pensare a un piattino o un disco volante, si deve a una serie di condizioni.

[…] Le nuvole lenticolari, classificate come “altocumulus lenticularis” possono infatti formarsi in presenza di una marcata stabilità dell’aria e un vento relativamente sostenuto, la cui intensità cresce con la quota, incontrando un’inversione nell’atmosfera. Queste condizioni sono più probabili in zone di montagna […] e dove i flussi d’aria sono costretti a salire, entrando in collisione con il territorio che va sollevandosi.

Ciò crea quella che in gergo si chiama onda orografica, di cui la nube lenticolare rappresenta la parte “visibile”. Affinché la nuvola possa formarsi, è necessario che, nella zona dove sono presenti questi moti ascendenti, ci siano anche moti discendenti e che sia presente anche una sufficiente quantità di vapore acqueo che, condensandosi in una situazione di inversione termica negli strati superiori dell’atmosfera, dona alla nuvola la caratteristica forma lenticolare.

