Estratto dell'articolo di Paolo Valentino per www.corriere.it

[…] Tiene molto ai suoi capelli e al suo aspetto, la signora Merkel. Così tanto che da quando ha lasciato la cancelleria nel 2021 ha speso quasi 55 mila euro per parrucchiere e trucco. Non di tasca sua naturalmente, ma di quella del governo e in ultima analisi del contribuente tedesco.

Suscitano un po’ di sconcerto in Germania, le rivelazioni del quotidiano Tagesspiegel, che invocando il Freedom of Information Act ha costretto la cancelleria di Berlino a rendere noti i documenti relativi alle spese di Merkel, che per legge dispone di un ufficio con nove persone, auto di servizio, scorta e un bilancio che copre le spese di tutti i suoi impegni e viaggi, siano essi privati o pubblici. Nessun ex cancelliere, dice il giornale berlinese, ha speso tanto quanto Merkel dopo aver lasciato l’incarico.

Ma è soprattutto la voce coiffeur e make-up a destare scandalo. Il Kanzleramt, che è direttamente responsabile dei costi degli ex cancellieri, paga infatti a Merkel i servizi di una professionista berlinese, nota parrucchiera e designer di moda, che non solo la pettina e la trucca quando è a Berlino, ma la accompagna anche nei suoi appuntamenti in Germania e all’estero. Va da sé che anche le spese di viaggio e albergo dell’«assistente per il trucco e l’acconciatura» sono a carico dell’erario.

Il conto per il 2022 è stato di 37.780 euro, mentre nell’anno in corso la spesa è stata finora di 17.200 euro. In media fanno 3 mila euro mensili per quella che Tagesspiegel definisce «la bella presenza dell’ex cancelliera».

La Lega dei contribuenti tedeschi critica con forza i costi eccessivi per questi scopi. «È difficile spiegare a chi paga le tasse che deve accollarsi anche le spese per i visagisti e i parrucchieri dei politici», ha dichiarato il presidente Reiner Holznagel, secondo il quale queste voci «dovrebbero essere ridotte allo stretto necessario e nel dubbio pagate privatamente dagli interessati».

Merkel in realtà non è la sola a disporre di fondi pubblici per capelli e belletti. Anche il cancelliere Scholz non scherza, nonostante lui di capelli ne abbia invero pochi o punto. Secondo Tagesspiegel , nel 2022 «rappresentanti della cancelleria» hanno speso quasi 40 mila euro per capelli e trucco, mentre quest’anno sono già a 21.808 euro. Un’inchiesta parlamentare condotta qualche mese fa ha rivelato che nel primo anno del governo Scholz la spesa totale per fotografi, parrucchieri e visagisti è salita a 1,5 milioni di euro, l’80% in più rispetto al 2021, l’ultimo anno di Merkel al potere.

