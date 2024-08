28 ago 2024 19:48

MA CHI L'AVREBBE MAI DETTO: IL SOSIA DI JOHNNY DEPP NON ERA UN TESTIMONE ATTENDIBILE - FABIO DELMIGLIO, IL 50ENNE ATTORE (PER MANCANZA DI RUOLI) SENTITO COME TESTE NELL'INDAGINE SULLA MORTE DI SHARON VERZENI A TERNO D'ISOLA, È STATO DENUNCIATO PER FAVOREGGIAMENTO - QUATTRO GIORNI FA AVEVA DICHIARATO DI ESSERE IN POSSESSO DI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA MORTE DELLA DONNA, MA POI SI E' SCOPERTO CHE SI ERA INVENTATO TUTTO PER OTTENERE UN PO' DI PUBBLICITÀ...